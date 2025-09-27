Őrizetbe vettek három ukrán állampolgárt Japánban

Letartóztattak három ukrán állampolgárt Japánban, mert illegálisan hatoltak be egy épületbe a fukusimai atomerőmű körüli zárt zónában. Erről az Ukrinform számolt be az AFP közleménye alapján.

Az ukránok videótartalmakat készítettek a tiltott zónában.

A rendőrséget egy állampolgár informálta az esetről. A TV Asahi közlése szerint egy több mint 6,5 millió feliratkozóval rendelkező youtuber és két társa élő közvetítésben mutatták be, ahogy teát főznek a házban, és a lakók által hátrahagyott tárgyakat nézegetik.

A rendfenntartók őrizetbe vették a gyanúsítottakat. Mindhárman beismerték bűnösségüket.

A fukusimai katasztrófa 2011 márciusában történt, amikor egy 9-es erősségű földrengés rázta meg a térséget. A földmozgás cunamit idézett elő, amely több mint 18 ezer ember életét követelte. A katasztrófa sújtotta terület 12%-át lezárták, és mintegy 165 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát.

A szökőár elárasztotta a fukusimai Daiicsi atomerőművet, működésképtelenné tette a vészhelyzeti generátorokat, ami az atomreaktor összeomlásához vezetett. Több száz tonna rendkívül veszélyes anyag maradt még mindig Fukusimában.

Néhány terület továbbra is veszélyesnek számít, beleértve azt a helyet is, ahol az ukránok forgattak.

Japán ukrajnai nagykövetsége elfogadhatatlannak nevezte az esetet, és elnézést kért a japán lakosoktól.

