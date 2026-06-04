Összecsapások voltak Southamptonban

Összecsapások törtek ki a dél-angliai Southamptonban egy országos felháborodást kiváltó késeléses gyilkosság és a kivonuló rendőrök hivatalosan is elismert, súlyosan elhibázott intézkedése nyomán.

A területileg illetékes Hampshire megyei rendőrség szerdai beszámolója szerint a zavargásokban tizenegy rendőr és egy rendőrkutya megsérült.

A tájékoztatás szerint többszázan vonultak a kikötőváros rendőrkapitányságához, ahol üvegekkel, petárdákkal, kövekkel támadtak a rendőrökre.

Alexis Boon, Southampton rendőrfőkapitánya szerda délutáni nyilatkozatában közölte, hogy eddig két embert vette őrizetbe, de a vizsgálat előrehaladtával „ez a szám emelkedni fog”.

Az incidens előzményeként a héten életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek egy helyi illetőségű szikh férfit, aki tavaly decemberben az utcán halálra késelt egy fiatalembert.

A 18 éves Henry Nowak, a Southamptoni Egyetem elsőéves hallgatója az éjszakai órákban hazafelé tartott egy baráti összejövetelről, amikor a 23 éves Vickrum Digwa rátámadt és egy 21 centiméteres pengéjű késsel ötször megszúrta.

A kivonuló rendőröknek Digwa azt mondta, hogy önvédelemből cselekedett, miután Nowak rasszista megjegyzéseket tett rá és tettleg bántalmazta. A rendőrök kezdetben elhitték Digwa állításait, és a földön fekvő, haldokló áldozatot bilincselték meg.

Nowak, aki akkor még eszméleténél volt, többször is közölte a rendőrökkel, hogy megkéselték és átszúrt mellkasa miatt nem kap levegőt, a rendőrök azonban ezt nem hitték el, hátrabilincselték a kezét és formálisan közölték vele, hogy őrizetbe vették garázdaság gyanújával.

A fiatalember néhány másodperccel később eszméletét vesztette, majd még a mentők kiérkezése előtt meghalt.

A halottkémi vizsgálat megállapítása szerint a késszúrások, amelyek egyike az áldozat szívét érte, súlyos belső vérzéseket okoztak, és a fiatal férfi néhány perc alatt elvérzett.

A késelő a büntetőeljárás során is rasszista támadással szembeni önvédelemként próbálta beállítani Nowak meggyilkolását, de a nyomozati vizsgálat ezt egyértelműen kizárta.

A southamptoni koronabíróság esküdtszéke a késelőt bűnösnek nyilvánította és a bírói tanács a héten életfogytig tartó börtönre ítélte. A végzés szerint Digwának legalább 21 évet kell rács mögött töltenie.

Az ügy a napokban vált országos botránnyá, miután a rendőrség nyilvánosságra hozta a helyszínre kivonuló rendőrök testkameráinak felvételeit, köztük azt a részt is, amely a megkéselt, haldokló fiatal férfi megbilincselését mutatja.

Az osztag egyik tagja, aki megbilincselte Nowakot, már távozott a rendőrség állományából, a többiek ellen jelenleg is folyik a vizsgálat.

Forrás: MTI

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