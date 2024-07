Öt kontinensről közel 900 magyar cserkész érkezik New Yorkba

Idén július 25. és augusztus 4. között közel 900 magyar cserkész vesz részt a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) ötévente megrendezésre kerülő Jubileumi Nagytáboron, a Fillmore, NY-ban található Sík Sándor Cserkészparkban. A jelenlegi táborra a szervezők már 6 éve készülnek, hiszen a 2020-as tábort a Covid járvány miatt le kellett mondani.



Az 1956 óta megszervezett “Jubi táborok” nagyszabású cserkésztáborok. 2024. júliusában közel 900 magyar cserkészt várnak a táborba, és az utolsó hétvégén vendégekkel együtt a létszám meghaladhatja az 1,100-at. A tábor kiváló alkalom találkozni és ismerkedni más városban élő külföldi magyar gyerekekkel, valamint más földrészekről érkezőkkel.



A magyar cserkészek nagyrészt az Egyesült Államokból és Kanadából érkeznek, de jönnek Ausztráliából, Dél-Amerikából, Nyugat-Európából, valamint a Kárpát-medencéből: Horvátországból, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és persze Magyarországról is. Világot átfogó mozgalom a magyar cserkészet!



“Építsünk Országot!” Az idei tábor kerettörténete István király korszaka, azaz ország- és nemzetépítés. A résztvevők megismerik István király intelmeit és hogy azok ma hogyan vonatkoznak rájuk. A tábor tervezésében és vezetésében résztvevő cserkészek mind önkéntes munkát végeznek. A tábor költségeit a tábordíjak és a KMCSSZ adománygyűjtése fedezi – tehát legnagyobb részt a magyar diaszpóra önerejéből jön létre a tábor

A clevelandi Pigniczky Esztertől, a Jubitábor parancsnokától megtudtuk, hogy bőven van munka és kihívás egy ilyen nagyszabású tábor megszervezésével, annak logisztikájával. Viszont nagy lehetőség is ez a magyar cserkészmozgalomnak: „Az utóbbi majdem 70 év tapasztalata azt mutatja, hogy mindenki boldogan jön 5 évenként Jubi táborba. A legnagyobb kihívás az, hogy minden cserkésznek egy életreszóló élményt nyújtsunk, és hogy mindenki feltöltődve térjen haza és folytassa a cserkészmunkát, amire egyre nagyobb szüksége van a

társadalomnak” – mondta Pigniczky Eszter, aki a KMCSSZ-ben a cserkészvezetők vezetőképzéséért és vezetőképző-táborokért is felel.



Az idei Jubi tábor több újítással várja a cserkészeket. Nem csak a 10-18 éves cserkészkészkorosztálynak szól a program, hanem szüleiknek is. Olyan szülő, aki még nem cserkész de szeretne csatlakozni a mozgalomhoz, résztvehet a Fecsketáborban, ahol a cserkészetről tanulnak, de be is segítenek a központi programokba. Ezen kívül lesz Oázis csoport, amely a lelkiségi programokért felel, illetve minden olyan táborrésztvevőnek

szerveznek programot, akik a saját tábori életük mellett szeretnének csendet, lelki elmélyülést és támaszt találni. A 19-22 éveseket pedig a Vándortábor várja, ahol az általános tábori élet mellett vasgyúró versenyben próbálhatják ki magukat: egy napot bicikliznek, a következő napon eveznek, a harmadik napon portyáznak és negyedik napon távfutnak. A 10-18 éves cserkészek pedig korosztályra és nemre bontott altáborokban lesznek, sátrakban alszanak és programjaik között szerepel a hátizsák túra, tábori építmények felépítése, tábortűz, táncház, számháború és

egy István király korabeli vásár.

“A Jubileumi Nagytáborunk célja, hogy létrehozzunk egy élménydús cserkésztábort minden korosztálynak, távol a város zajától, ahol a résztvevők minden korosztálynak megfelelően, cserkész gyakorlati tudásukat mélyítik el,” – mondta Pigniczky Eszter.



Idén is a csekészmédia ad majd hírt a táborról a tábor közösségi média felületein, beleértve a KMCSSZ új “JubiTube” csatornáján. A záró hétvégén várják a vendégeket, szülőket, hogy meglátogathassák az altáborokat, és részt vehessenek a vacsorával és tábortűzzel egybekötött záróműsoron.

Forrás: Magyar Cserkészszövetség