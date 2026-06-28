Lengyel elnök: az 1956-os poznani felkelés szikrája gyorsan a Dunához ért

1956 júniusában Poznanból egy jelzés indult, hogy a munkások készen állnak szabadságuk védelmére, ez a jel hamarosan a Dunához ért – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök vasárnap este Poznanban, az 1956-os poznani munkásfelkelés 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

A megemlékezésen jelen volt Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök, valamint Bajram Begaj albán és Edgars Rinkevics lett államfő is.

Poznanból „világos jel indult”, hogy „a büszke lengyel nemzet a lelkében viseli a méltósághoz, a szabadsághoz, a szuverenitáshoz való ragaszkodást”, hogy a poznani munkások készen állnak ezen értékek védelmére – fogalmazott Nawrocki.

Hozzátette: a „poznani szikra” 1956 októberében „a Dunához ért, ahol a magyarok szintén a méltóságukért, a szuverenitásukért, a szabadságukért harcoltak”.

Forrás: MTI

Nyitókép: korábbi felvétel, Northfoto

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