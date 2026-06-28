Lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép Kelet-Franciaországban
Lezuhant vasárnap egy kisrepülőgép a kelet-franciaországi Tomblaine-nél, Nancy közelében – jelentette be az illetékes Meurthe-et-Moselle megye prefektúrája.
Yves Séguy prefektus sajtótájékoztatóján elmondta: a tizenegy embert szállító repülőgép hirtelen zuhant le a repülőtér közvetlen közelében délelőtt 11 órakor. A balesetet senki nem élte túl, más áldozatok nincsenek.
A L’Est Républicain című helyi lap úgy értesült, hogy a repülőgép ejtőernyősöket szállított.
Az áldozatok között van öt oktató, öt ejtőenyős tanuló és a pilóta
– erősítette meg a prefektus. A képzésben részt vevők mindannyian ápolók voltak.
A német lajstromjelű Pilatus típusú repülőgép a Nancy-Essey repülőtérről szállt fel. A gép a pálya közelében, nem messze egy lakóövezettől és két úttól zuhant le – közölte az AFP hírügynökség helyszíni tudósítója.
Laurent Nunez francia belügyminiszter a nap folyamán a helyszínre látogat.
Forrás: hirado.hu
Nyitókép: ALEXANDRE MARCHI/L’EST REPUBLICAIN/MAXPPP