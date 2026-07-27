Seattle-ben két ember meghalt egy gasztronómiai fesztiválon kitört lövöldözésben
Seattle-ben két ember meghalt, többen megsebesültek, amikor lövöldözés tört ki egy gasztronómiai fesztiválon vasárnap.
A nyugati parti nagyváros egyik jelképének számító Space Needle kilátótorony mellett tartott esemény látogatói közül két ember a helyszínen életét vesztette, négyen kerültek lőtt sebekkel kórházba, köztük egy 2 éves gyerek. Egy nő állapota válságos – közölték a sebesülteket ápoló kórház illetékesei.
Az erőszakos incidens lehetséges indítékairól és a gyanúsítottról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.
Seattle-ben a hétvégén rendezték meg a Bite of Seattle gasztronómiai fesztivált, ahol több száz helyi kistermelő és vendéglátó mutatta be kínálatát, miközben a színpadon zenekarok szórakoztatták a közönséget.
A felvételek szerint az esti órákban a fesztivál zsúfolt területén tört ki a lövöldözés, ezt követően pedig az emberek kétségbeesetten próbáltak biztonságos helyre menekülni.
Forrás: MTI