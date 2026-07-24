Hatalmas erdőtűz tombol Spanyolországban

Egy nap alatt több mint negyvenezer embert telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába a Spanyolország középső részén, Madrid, valamint Kasztília és León tartományokban tomboló erdőtüzek miatt pénteken.

Francisco Martín, a központi kormány megbízottja az oltást koordináló testület (CECOPI) legújabb ülését követően elmondta: nem kizárható, hogy további evakuálásokat kell majd elrendelni a következő órákban.

Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává. Több lakóház is megsemmisült.

Carlos Novillo, a madridi tartomány belügyi tanácsosa beszámolt arról, hogy a tűz „maximális intenzitással” tombol, és meghaladja az oltási kapacitásokat.

Mint mondta, a Kasztília és León tartomány felől eddig Madrid irányába tartó tűz iránya megváltozott, és a széllel együtt észak felé fordult, most abban bíznak, hogy ez így marad, és nem egyesül a madridi régióban pusztító erdőtűzzel.

Hangsúlyozta:

a legfontosabb feladat továbbra is a lakott területek védelme. Emellett szeretnék kihasználni az éjszakát, amikor várhatóan mérséklődik a szél, amely napközben helyenként meghaladta az óránként 60 kilométeres sebességet.

A tartományi kormány adatai szerint az egészségügyi egységek már mintegy száz embert láttak el a különböző helyszíneken, leginkább füst belélegzése vagy szorongásos roham miatt.

Az ország számos régiója jelentkezett, hogy segítséget nyújtana a védekezéshez és oltáshoz; Katalónia, Valencia és Extremadura is küld tűzoltókat és gépeket a térségbe.

A hatóságok tájékoztatása szerint egy embert őrizetbe vettek, egy másikat pedig kihallgattak, mert azzal gyanúsíthatók, hogy felelősek a Burgohondo településénél keletkezett tűzért. Úgy vélik, a tüzet egy mezőgazdasági géptől származó szikra okozta egy olyan területen, ahol szigorúan tilos volt a használata.

A spanyol központi kormány az erdőtüzek miatt úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett, és az érintett tartományoktól átvette a szükséges műveletek irányítását és koordinálását.

Emellett az Európai Unió segítségét kérte az európai válságkezelési mechanizmus aktiválásával annak érdekében, hogy legalább négy további tűzoltó repülőgépet szerezzen az oltási munkálatokhoz. Görögország és Olaszország két-két légi járművet ajánlott fel segítségül.

Forrás: MTI

Nyitókép: majorcadailybulletin.com

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