Szlovákia módosítja a tartózkodási szabályokat az ukrán menekültek számára

A szlovák parlament jóváhagyta a külföldiek tartózkodására vonatkozó jogszabály módosítását, amely az Ukrajnából érkezett, ideiglenes védelemben részesülő személyeket is érinti. Az új szabályok célja, hogy az ideiglenes védelem megszűnését követően is biztosítsák a jogszerű tartózkodás lehetőségét azok számára, akik Szlovákiában élnek, dolgoznak vagy tanulnak.

A jelenlegi rendelkezések szerint az ukrán menekültek ideiglenes védelmi státusza 2027. március 4-ig érvényes. Ezt követően az érintettek ideiglenes tartózkodási engedélyért folyamodhatnak, amennyiben igazolni tudják szlovákiai tartózkodásuk célját – például munkavállalást, tanulmányokat, vállalkozói tevékenységet vagy családegyesítést –, valamint rendelkeznek megfelelő lakhatással.

A belügyminisztérium szerint a módosítások azt hivatottak megelőzni, hogy az ideiglenes védelem megszűnése után egyes személyek elveszítsék jogszerű tartózkodási jogukat pusztán azért, mert nem tudják időben beszerezni a szükséges dokumentumokat.

Az új szabályozás egyéves átmeneti időszakot is biztosít. Ezalatt az ukrán állampolgárok továbbra is az ideiglenes védelem kedvezményezettjeinek számítanak, és változatlan feltételek mellett dolgozhatnak az országban. Ugyanezen időszak alatt kérelmezhetik az új tartózkodási engedélyt is.

A jogszabály emellett szigorítja a külföldi vállalkozókra vonatkozó előírásokat, lehetővé teszi a tartózkodási okmányok digitális változatának használatát az eDoklady alkalmazásban, valamint gyorsabb kitoloncolási eljárást vezet be bizonyos biztonsági kockázatot jelentő esetekben.

A legtöbb módosítás 2026. július 15-én lép hatályba, míg a digitális tartózkodási okmányok használatára vonatkozó szabályok 2026. október 1-jétől lesznek alkalmazhatók.

A Mukachevo.net nyomán.

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