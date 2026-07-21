Támogatja a cseh kormány a mobiltelefonok betiltását az iskolákban

Támogatja a mobiltelefonok és további elektronikus kommunikációs eszközök használatának betiltását az iskolákban a cseh kormány – közölte újságírókkal Andrej Babis a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón. A javaslatot a közelmúltban közösen terjesztette elő a parlementben Andrej Babis kormányfő és Robert Plaga oktatásügyi miniszter, így a kormány kedvező állásfoglalása várható volt. Robert Plaga szerint a kormány döntése egyhangú volt.

Az intézkedés az előterjesztők szerint 2027. szeptember 1-jén, azaz a jövő évi iskolaévtől lépne életbe.

Az ellenzéki Polgári Demokratikus Párt (ODS) szerint populista intézkedésről van szó, amely negatívan fog hatni a gyerekek digitális képességeinek fejlődésére.

A javaslatot Martin Benes, a gyermekjogi ombudsman is ellenezte. Szerinte a szigorúbb törvényes szabályozás felesleges, mert az iskoláknak már most megvannak a lehetőségeik a mobiltelefonok használatának a korlátozására.

Az oktatásügyi miniszter újságírók előtt elutasította a gyermekjogi ombudsman bírálatait, s azt mondta, hogy Martin Benes nem ismeri az iskolákban uralkodó állapotokat. „Úgy vélem, hogy ha elolvasná az egész törvényjavaslatot és felkeresné azokat az iskolákat, ahol már korlátozták a mobiltelefonok használatát, megváltoztatná véleményét és támogatna minket” – jelentette ki a miniszter.

A mobiltelefon-használat betiltása az óvodákra, általános iskolákra és a többéves gimnáziumok alsóbb osztályaira vonatkozna, beleértve az ebédidőt és a délutáni szakköröket is. Az idősebb gyerekek iskolai mobilhasználatát, úgy, mint eddig, minden iskola saját jogkörében szabályozná.

A Babis-Plaga javaslat szerint több kivétel is létezne a törvény hatálya alól, például azoknál a gyerekeknél, akiknek a mobiltelefonra egészségügyi okokból van szükségük. Az iskola engedélyezhetné ezek vagy más elektronikus kommunikációs eszközök használatát továbbá akkor is, ha arra a tananyag miatt van szükség, vagy az iskolai kirándulásokon.

Forrás: MTI

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