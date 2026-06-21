Megkezdődtek az amerikai–iráni tárgyalások Svájcban

Megkezdődtek vasárnap az amerikai–iráni tárgyalások a svájci Bürgenstock hegyi üdülőhelyen a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezésének elérése céljából – jelentette be a felek között közvetítő Katar külügyminisztériuma.

Madzsid al-Anszári katari külügyi szóvivő szerint a felek létrehoztak szakmai munkacsoportokat annak érdekében, hogy megtárgyalják a Teherán és Washington közötti végleges békemegállapodás feltételeit, amelyet a tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül kell megkötni.

Hozzátette, hogy felügyelő csoportokat is felállítottak az Irán és az Egyesült Államok közötti szándéknyilatkozat végrehajtásának felügyeletére, valamint

„a végleges megállapodás megkötése felé tett lépések nyomon követésére”.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint az iráni küldöttséget Mohammad Baker Kalibaf főtárgyaló és Abbász Aragcsi külügyminiszter vezeti. Az amerikai delegáció élén JD Vance alelnök, valamint Steve Witkoff és Jared Kushner különmegbízottak állnak. A tárgyalások célja a Donald Trump amerikai és Maszúd Pezeskján iráni elnök által a héten aláírt, 60 napos tűzszüneti és békekeret-megállapodás véglegesítése. A Svájcban folyó tárgyalásokon a pakisztáni és katari közvetítők delegációi is részt vesznek.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Urs Flüeler

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