Tüntettek Pozsonyban

A Magyar Szövetség a leghatározottabban elutasít minden olyan atrocitást, amely a felvidéki magyar közösség, vagy bármely más közösség tagját éri hovatartozása miatt – jelentette ki Gubík László, a felvidéki magyar párt elnöke Pozsonyban szerdán azon a sajtótájékoztatón, amelyen arra az incidensre reagáltak, amelynek során a múlt héten egy magyar fiatalt nagy valószínűséggel azért ért támadás, mert magyarul beszélt. Szlovákiai magyar fiatalok pedig tüntetést szerveztek délutánra a késes támadás helyszínére.

Az esetről a hirado.hu is hírt adott: beszámolójuk szerint az incidens Pozsonyban, pénteken éjjel történt egy gyorsétkező standnál, ahol ott beszélgető fiatalokat állítólag azért vont kérdőre egy férfi, mert magyarul beszélgettek. A szóváltás után fizikai atrocitásra is sor került, ennek során

a támadó késsel megvágta az egyik fiatal állát,

majd eltűnt a helyszínről. Az ügyben nyomozást indított a rendőrség, amely a támadás indítékait is vizsgálja.

„A lehető leghatározottabban elutasítunk minden, a mi közösségünk vagy más nemzeti közösség, illetve bármilyen más közösség tagját a közösségéhez tartozása miatt érő atrocitást, legyen az verbális vagy fizikai” – szögezte le Gubík László a történtekkel kapcsolatban. Hozzáfűzte: mivel a pénteki eset érintettje magyar ember,

a Magyar Szövetség kötelességének érzi, hogy minden jogi, politikai és erkölcsi segítségét felajánlja, és ezt meg is tette.

A felvidéki magyar párt elnöke kiemelte: tolmácsolná az érintett és családja kérését, miszerint nyugalmat és kiegyensúlyozott tájékoztatást szeretnének, illetve azt kérik, hogy csak a legfeltétlenebbül szükséges sajtónyilvánosságot kapja az ügy, s ezeket a kéréseket a Magyar Szövetség tiszteletben is kívánja tartani.

„Nincs szükség avatatlan és hívatlan prókátorokra ez ügyben” – jelentette ki Gubík László. Rámutatott: a család megtette a szükséges lépéseket, és az illetékes nyomozati szervekhez fordult. Hozzátette: bíznak benne, hogy így lesz, ugyanakkor fel is szólították a hatóságokat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az ügyben a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető leghatékonyabban és a lehető legprecízebben legyen lefolytatva a nyomozati eljárás, a felelősségre vonás pedig a lehető legigazságosabb módon menjen végbe.

A párt elnöke kijelentette:

a Magyar Szövetség a magyar-szlovák együttműködésben és jószomszédi viszonyban hisz,

és abban érdekelt. A pártnak amellett, hogy a felvidéki magyarságot képviseli, az is a feladata, hogy közvetítsen a két nemzet között, ahol a mostani viszony sokkal jobb, mint a korábbi évtizedekben, de a viszony mindig lehet jobb, és úgy gondolják, hogy ebben egy erős magyar párt és annak a parlamentbe való visszakerülése is segíthet.

Őry Péter, a Magyar Szövetség alelnöke a sajtótájékoztatón ugyancsak leszögezte: a párt a gyűlölet minden formáját és az abból eredő mindenféle erőszakot elutasít. Tervezett lépéseikkel kapcsolatban kifejtette: a sporteseményekre vonatkozó törvényi szabályozás olyan irányú módosítását fogják kérni, hogy

a jövőben ne csak bizonyos jelképek megjelenítése legyen tilos, hanem a gyűlöletre uszítás szóbeli kifejezése is.

Arra a kérdésre válaszolva, miszerint felmerült, hogy az elkövető állítólag egy futballklub szurkolója lehet, elmondta: ez egyelőre nem bizonyosodott be, és mint ahogy nem tartják helyesnek, ha valakit nemzetiségi alapon megbélyegeznek, azt sem tartják helyesnek, ha egy bizonyos gyanúra alapozva egy sportszervezethez való tartozás alapján ugyanez megtörténne.

Az ügy kapcsán Magyar Levente külügyi államtitkár a közösségi oldalán azt írta, egyre több forrás megerősíti, hogy magyargyűlölő indíték vezérelte a támadót.

„A történtek tisztázására egyeztettem szlovák kollégámmal, Marek Eštok külügyi államtitkárral, akitől az eset teljeskörű, alapos, a lehetséges motivációkra is kiterjedő kivizsgálását kértem. Államtitkár úr biztosított minderről, ahogyan azt is megerősítette, hogy a szlovák rendőrség mindent megtesz az elkövető kézre kerítéséért” – számolt be Magyar Levente.

„Nem hagyjuk, hogy egy aljas cselekedet meggyengítse az utóbbi másfél évtizedben felépített szoros együttműködést nemzeteink között, de mindig és minden körülmények között kiállunk a magyarok biztonságáért és méltóságáért” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében a külügyi államtitkár.

A támadás helyszínén tüntetés volt szerda délután.

A fiatal civilek felhívásukban azt írták: „Azt hittük, ezen már rég túl vagyunk. A tiltakozással azt szeretnék megmutatni, hogy Pozsony továbbra is egy toleráns város, ahol senkinek nem kell félni, ha az anyanyelvén beszél.

Az Újszó tudósítása szerint legalább 150-200 résztvevő jött össze azon a tiltakozó akción, amelyet a pénteki késes támadás miatt hirdettek meg A rendezvényt spontán flashmob, villámcsődületként szervezték meg néhány óra alatt a pozsonyi Šafárik téren, ahol pénteken éjszaka egy négyfős magyar csoport egyik tagját késsel megsebesítették.

A rendezvény címe is a magyarok elleni agresszióra utal: „Maďari za Dunaj“ – vagyis „A magyarokat a Duna túloldalára”.

Az akció teljesen spontán módon, kedden éjszaka szerveződött. Több felszólaló is volt. Gyenge Veroni a Duna túlsó partján beszélt többek közt arról is, hogy a közösségi médiában őt milyen támadások érik magyarsága miatt. „Úgy gondoljuk, hogy az ilyen támadásokra minél gyorsabban reagálni kell, el kell ítélni, mert nem szeretnénk, hogy újra félni kelljen, ha Pozsonyban magyarul beszélünk” – magyarázta a rendezvény célját a sajtónak nyilatkozó Gyenge Veroni, aki hangsúlyozta, hogy arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy Pozsony nem ilyen, mint amilyennek ez a támadás mutatja.

Šafárik téren elsőként Bárczi Laura egyetemi hallgató, a rendezvény egyik szervezője beszélt, majd Lucia Satinská író köszönte meg a jelenlévőknek a részvételt. Mindketten azt hangsúlyozták, hogy szeretnék, ha Pozsony egy toleráns város maradna, ahol nemzetiségre, nyelvre, és bőrszinre való tekintet nélkül mindenki biztonságban érezheti magát.

A tüntetők – rendőri kísérettel – átvonultak az Öreg-hídon a Duna másik oldalára, majd vissza, hogy bizonyítsák, nem lehet megfélemlíteni őket.

A rendezvényen részt vett több politikus is, a legtöbben a Magyar Szövetséget képviselték, amely délután sajtótájékoztatón ítélték el a késelést.

A tüntetők közt volt Ondrej Dostál, az SaS parlamenti képviselője, valamint Ravasz Ábel, Tomáš Drucker (Hlas) oktatási miniszter tanácsadója is.

Forrás: hirado.hu

Kiemelt kép: Tüntetők vonulnak Pozsonyban a késes támadás helyszínére március 5-én. (Fotó: Csanda Tamás)