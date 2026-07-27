Új helyszínekkel bővült az UNESCO világörökségi listája

Az UNESCO Világörökségi Bizottsága felvette a világörökségi helyszínek közé a görögországi Olümposz-hegyet, a második világháborús normandiai partraszállás partvidékét, valamint Japán ókori fővárosait. A szervezet dél-koreai ülésszakán meghozott döntések a globális kulturális és természeti örökség megóvásának újabb mérföldkövét jelentik, megerősítve ezen történelmi helyszínek egyetemes értékét a jövő nemzedékei számára.

A dél-koreai Puszan városában július 19. óta zajló 48. ülésszakon a bizottság tagjai egyhangúlag szavazták meg az Olümposz felvételét a listára mint összetett természeti és kulturális kincset. A görög kulturális, valamint a környezetvédelmi és energiaügyi minisztérium közös közleménye szerint ez az elismerés az ország egyik legjelentősebb nemzetközi sikere az örökségvédelem területén.

Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök az esemény kapcsán kiemelte, hogy a mitikus hegy a döntéssel az egész emberiség közös tulajdonává vált, amelyet örökké óvni kell. Görögország legmagasabb, 2918 méteres csúcsa körüli régió elismerése egy tizenkét éves komplex állami és szakmai előkészítő folyamat betetőzése.

Az Olümposz nemcsak egyedülálló biogeográfiai táj, hanem évezredek óta az európai kultúra egyik fundamentuma, hiszen a görög mitológia szerint itt volt a tizenkét olümposzi isten, köztük Zeusz lakóhelye. A terület emellett rendkívül gazdag ökoszisztémának, számos ritka és endemikus növény- és állatfajnak ad otthont, miközben az ókori és középkori épített emlékek láncolata szervesen összeköti a hegyet a hellén történelemmel. A nemzetközi státusz megszerzése biztosítja a szigorú környezetvédelmi szabályok fenntartását és a turisztikai nyomás ellenőrzött kezelését ezen a kiemelten sérülékeny területen.

Ugyanezen az ülésszakon a bizottság kiterjesztette a védelmet a normandiai partraszállás öt partszakaszára is, ahol a szövetséges csapatok 1944. június 6-án megindították a náci megszállás alatt álló Nyugat-Európa felszabadítását. A helyszínt értékelő Műemlékek és Helyszínek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS) megállapította, hogy a partszakaszok a német erődítmények kiterjedt maradványaival, a bombázások látható nyomaival és a tengerparti vizekben nyugvó elsüllyedt hadihajókkal olyan történelmi esemény mementói, amely megalapozta a szabadság visszatérését és a tartós békét az európai kontinensen.

A puszani konferencián a testület döntött a korai japán államiság központjainak számító ókori fővárosok, Aszuka és Fudzsivara felvételéről is. Nemzetközi védelem alá kerültek az olaszországi Marche régió színházai, a dél-szudáni Boma-Badingilo természetvédelmi terület, a franciaországi Languedoc Capet-erődítményei, Alvar Aalto finn építész alkotásai, az Alamut-erőd Iránban, São Tomé és Príncipe ültetvényei, valamint a modern építészetéről ismert Taskent belvárosa.

Forrás: mult-kor.hu

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