Új szabályok az ukrán menekültek részére

Lengyelországban új törvényjavaslat készül, amely megváltoztatja a 800+ elnevezésű támogatás igénybevételének szabályait.

A lengyel kormány törvényjavaslatot készített, amely jelentősen megváltoztatja az ukránok támogatásának menetét.

A legfontosabb változás kimondja, hogy csak azok az ukránok lesznek jogosultak a 800+ ellátásra, akik szakmailag aktívak. Ebbe a kategóriába tartoznak:

a hivatalos munkaszerződéssel, szerződéssel vagy három év alatti gyermekek gyermekgondozására vonatkozó szerződéssel rendelkező alkalmazottak;

a regisztrált vállalkozók;

a társadalombiztosításra jogosult gyermekgondozási szabadságon lévő személyek;

a szociális ellátásokban – anyasági, kórházi, rehabilitációs, kiegyenlítő és ápolási ellátásokban – részesülők.

Fontos, hogy az ellátás összege vagy a járulékalap a tevékenység típusától függően legalább a minimálbér 75%-a vagy 30%-a legyen.

Feltételek a gazdálkodókra vagy farmerekre

A gazdálkodók csak akkor igényelhetnek támogatást, ha legalább 12 hónapig részt vettek nyugdíj- és rokkantsági biztosításban. Azok, akik önkéntesen fizetik a nyugdíjbiztosítási járulékot, szintén jogosultak lesznek ellátásokra.

Ideiglenes támogatási jogosultság

Ha egy ukrán állampolgár a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem dolgozott, de rendelkezett egészségbiztosítással, ideiglenes támogatásban részesülhet. Ez a lehetőség a következőképpen lehetséges:

három hónapra egy- vagy kétgyermekes családok számára;

hat hónapra három- vagy többgyermekes családok számára.

Ez a jog csak egyszer, a folyó év júniusától a következő év májusáig terjedő időszakban vehető igénybe.

A ZUS ellenőrzi a támogatásokra való jogosultságot. Minden kifizetésre a szakmai tevékenység vagy egyéb feltételek betartásának megerősítése után kerül sor.

