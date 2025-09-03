Új szabályok az ukrán menekültek részére
Lengyelországban új törvényjavaslat készül, amely megváltoztatja a 800+ elnevezésű támogatás igénybevételének szabályait.
A lengyel kormány törvényjavaslatot készített, amely jelentősen megváltoztatja az ukránok támogatásának menetét.
A legfontosabb változás kimondja, hogy csak azok az ukránok lesznek jogosultak a 800+ ellátásra, akik szakmailag aktívak. Ebbe a kategóriába tartoznak:
- a hivatalos munkaszerződéssel, szerződéssel vagy három év alatti gyermekek gyermekgondozására vonatkozó szerződéssel rendelkező alkalmazottak;
- a regisztrált vállalkozók;
- a társadalombiztosításra jogosult gyermekgondozási szabadságon lévő személyek;
- a szociális ellátásokban – anyasági, kórházi, rehabilitációs, kiegyenlítő és ápolási ellátásokban – részesülők.
Fontos, hogy az ellátás összege vagy a járulékalap a tevékenység típusától függően legalább a minimálbér 75%-a vagy 30%-a legyen.
Feltételek a gazdálkodókra vagy farmerekre
A gazdálkodók csak akkor igényelhetnek támogatást, ha legalább 12 hónapig részt vettek nyugdíj- és rokkantsági biztosításban. Azok, akik önkéntesen fizetik a nyugdíjbiztosítási járulékot, szintén jogosultak lesznek ellátásokra.
Ideiglenes támogatási jogosultság
Ha egy ukrán állampolgár a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem dolgozott, de rendelkezett egészségbiztosítással, ideiglenes támogatásban részesülhet. Ez a lehetőség a következőképpen lehetséges:
- három hónapra egy- vagy kétgyermekes családok számára;
- hat hónapra három- vagy többgyermekes családok számára.
Ez a jog csak egyszer, a folyó év júniusától a következő év májusáig terjedő időszakban vehető igénybe.
A ZUS ellenőrzi a támogatásokra való jogosultságot. Minden kifizetésre a szakmai tevékenység vagy egyéb feltételek betartásának megerősítése után kerül sor.