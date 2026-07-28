Ukrajna tiszteletbeli konzulátust nyitott Kolozsváron, mely az ország első ilyen jellegű diplomáciai képviselete Romániában. A tiszteletbeli konzuli feladatokat Vasile Serioja Ruscovan ukrán nemzetiségű román vállalkozó látja el – írta keddi számában a Szabadság kolozsvári napilap.

Ukrajna bukaresti nagykövetségének tájékoztatása szerint a kolozsvári tiszteletbeli konzulátus megnyitásáról július 23-án állapodtak meg a felek. A konzuli körzet öt erdélyi és partiumi megyét – Arad, Brassó, Kolozs, Máramaros és Temes – fed le.

A tiszteletbeli konzuli feladatokkal megbízott Vasile Serioja Ruscovan a máramarosi ukrán közösség tagja. Megbízatásától a két ország közötti gazdasági, kulturális és intézményi kapcsolatok további erősítését várják.

Ruscovan jogi és közgazdasági tanulmányokat végzett, pályafutása kezdetén Vasile Puscas egykori román diplomata parlamenti tanácsadójaként dolgozott, amikor az Románia európai uniós csatlakozási főtárgyalója volt.

Vállalkozó, a gyógyszeripari termékeket és egészségügyi intézmények számára intelligens megoldásokat fejlesztő Kapamed International vállalat alapítója. A cég Romániában, Ukrajnában, Bulgáriában és Moldovában is jelen van.

Az azonos nevű egyesület elnökeként humanitárius tevékenységet is végzett. Az orosz katonai invázió elől Romániába menekült ukránokat, romániai és moldovai hátrányos helyzetű gyermekeket támogatott. Munkájáért több ukrán állami kitüntetést kapott.

Ihor Prokopcsuk, Ukrajna bukaresti nagykövete a bejelentéskor úgy értékelte: a kolozsvári tiszteletbeli konzulátus újabb eszköz a román-ukrán barátság és stratégiai partnerség megerősítéséhez.

A nagykövet szerint Ukrajna a jövőben is folytatja konzuli jelenlétének erősítését Romániában.

A kolozsvári tiszteletbeli konzul feladatai közé sorolta a kétoldalú gazdasági, kulturális, oktatási és közösségi kapcsolatok fejlesztését, valamint a térségben élő vagy tartózkodó ukrán állampolgárok támogatását.

Kolozsváron több száz tagú, hazájából a háború miatt elmenekült ukrán közösség él, több mint 300-an a munkaerőpiacon és az oktatási rendszerben is megjelennek.

A Romániában élő őshonos ukrán kisebbség létszáma mintegy 45 ezer fő. Tagjai hagyományosan főként Máramaros, Szucsáva és Temes megyében, valamint a Duna-deltában élnek.

Forrás: MTI

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