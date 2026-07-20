Ukrán rendszámú kisbusz borult fel Prágában

Súlyos közlekedési baleset történt július 19-én éjszaka Prágában. A cseh főváros Liberecká utcájában egy ukrán rendszámú kisbusz a szalagkorlátnak ütközött, majd az oldalára borult.

A cseh rendőrség előzetes tájékoztatása szerint a jármű vezetője elvesztette uralmát a kisbusz felett, amely ezt követően a védőkorlátnak csapódott, majd felborult.

Az alkoholszonda kimutatta, hogy a sofőr ittas állapotban vezette a járművet. A hatóságok jelenleg vizsgálják a baleset pontos körülményeit, valamint azt is, hány utas tartózkodott a kisbuszban a szerencsétlenség idején.

A prágai rendőrség közlése szerint egyelőre nem hozták nyilvánosságra a járművezető személyazonosságát és állampolgárságát. Annyi ismert, hogy a balesetet szenvedett kisbusz ukrán rendszámmal közlekedett.

Csehországban zéró tolerancia van érvényben az ittas járművezetéssel szemben. Az alkoholos befolyásoltság alatt történő vezetés súlyos pénzbírságot, a vezetői engedély bevonását, súlyosabb esetekben pedig büntetőjogi felelősségre vonást és szabadságvesztést is maga után vonhat.

Kárpátalja.ma/Novini Zakarpattya

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