Hátizsákot dobott a varsói metrópályára – kiutasították Lengyelországból

Kiutasították Lengyelországból azt a 38 éves ukrán állampolgárt, aki tréfának szánva hátizsákot dobott a varsói metró síneire, veszélyhelyzetet okozva.

Az incidens miatt a metró dolgozóinak több száz utast kellett kimenekíteniük, a vonatközlekedést pedig ideiglenesen leállították, ami jelentős fennakadásokat okozott a fővárosi közlekedésben.

A lengyel hatóságok az ügy kivizsgálását követően az ukrán férfi kiutasításáról döntöttek. Emellett 10 évre megtiltották számára a belépést nemcsak Lengyelországba, hanem a teljes schengeni övezetbe is.

Az Onet lengyel hírportál szerint a szigorú intézkedést az utasok biztonságának veszélyeztetése és a tömegközlekedés működésének megzavarása indokolta.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Live

Nyitókép: illusztráció, Wikipédia

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