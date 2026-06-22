Válogatás nélkül lőtt emberekre két tinédzser egy Fülöp-szigeteki iskolában

Három diák meghalt, öt megsebesült egy középiskolai lövöldözésben hétfőn, a Fülöp-szigetek középső részén lévő Leyte szigetén – jelentette be a helyi rendőrség.

Evalyn Diaz rendőrségi szóvivő azt mondta,

az azóta őrizetbe vett két gyanúsított, egy 14 és egy 15 éves fiatal válogatás nélkül lőtt az emberekre az épületben.ű

Hozzátette, hogy az ügyben azonnal nyomozás indult, amelynek keretében iskolai zaklatás gyanúja is felmerült. A rendőrség emellett vizsgálja a fegyvereket, illetve azt, miként jutott hozzájuk a két tinédzser.

Megkezdődött a gyanúsítottak kihallgatása is, akiket – mivel kiskorúak – a szüleik is elkísértek.

A lövöldözésről a közösségi médiára is felkerült videofelvételeken látható, amint a rémült diákok egy tanteremben próbálnak elrejtőzni, miközben kintről fegyverropogás hallatszik.

At least three students are confirmed dead and five others were injured in a #shooting incident at San Jose National High School in Tacloban City, the #Philippines on Monday. Two suspects, both minors, have been arrested.



By Huang Zhengzheng ｜Video from social media pic.twitter.com/PjnGMH3RVI — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 22, 2026

A Fülöp-szigeteken egyébként ritka az iskolai lövöldözés. Bár az országban a fegyvertartásra szigorú szabályok vonatkoznak, sokan a feketepiac segítségével igyekeznek megkerülni a korlátozásokat.

Kiemelt kép forrása: X.com

Forrás: hirado.hu

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →