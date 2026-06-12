Világszerte akadozott a Facebook, az Instagram és a Messenger működése

Június 12-én jelentős technikai hiba lépett fel a Meta közösségi platformjainak működésében. A felhasználók világszerte, köztük Ukrajnában is tömegesen jeleztek problémákat a Facebook, az Instagram és a Messenger használata során.

A bejelentések szerint sokan nem tudtak belépni fiókjukba, nem frissült a hírfolyam, illetve a rendszer váratlanul kijelentkeztette őket. Egyes esetekben az üzenetküldés is akadozott.

A szolgáltatások működését figyelő oldalak adatai alapján a hiba nem egy adott országot érintett, hanem globális jelenség volt. A Down Detector szerint több országban, köztük Csehországban is tízezres nagyságrendben érkeztek panaszok a Facebook mobilalkalmazásával és webes felületével kapcsolatban.

Bár a problémák elsősorban a Facebookot, a Messengert és az Instagramot érintették, a Meta rendszeréhez tartozó szolgáltatások összekapcsoltsága miatt más platformokon is előfordulhattak kisebb fennakadások. A WhatsApp működésében ugyanakkor csak elszórtan tapasztaltak rendellenességeket.

A szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a felhasználók ne próbáljanak ismételten bejelentkezni, és ne változtassák meg jelszavukat, mivel a probléma nem egyéni fiókokhoz, hanem a szolgáltatás központi rendszeréhez kapcsolódott. A túl sok sikertelen bejelentkezési kísérlet akár ideiglenes korlátozást is eredményezhetett.

A Meta a fennakadás idején nem közölt részletes tájékoztatást a hiba okáról. Az ilyen jellegű globális üzemzavarokat azonban rendszerint néhány órán belül sikerül elhárítani.

A szolgáltatások működése a későbbi órákban fokozatosan helyreállt, bár egyes felhasználók még ezt követően is tapasztalhattak kisebb problémákat.

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