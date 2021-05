44 éve mutatták be a Csillagok háborúja első részét

1977. május 25-e örökre megváltoztatta a mozitörténelmet, aznap mutatták be ugyanis a Csillagok háborúja legelső részét, az Egy új reményt. Ebből az alkalomból összegyűjtöttük azokat, a magyarokat, akik fontos részei voltak a „messzi-messzi Galaxisnak”.

Negyvennégy évvel ezelőtt május 25-én New Yorktól Kaliforniáig 32 amerikai nagyváros mozitermében hangzott fel egyszerre az ismert főcímdal és kúszott el az ikonikus nyitófelirat, amely elröpítette a nézőket egy „messzi-messzi Galaxisba”.

A mozik előtt kígyózó sorokban várták a rajongók, hogy bejuthassanak és legelsőként láthassák George Lucas alkotását.

A film gyorsan a popkultúra megkerülhetetlen klasszikusává vált, amely számos más filmre és tudományos-fantasztikus műre volt hatással.

A film főszereplőit egyik napról a másikra sztárokká tette a film. A néhai Carrie Fishert fiatal férfi rajongók milliói imádták briós-módra feltekert haja és szexi, aranyszínű bikinije miatt, később íróként és forgatókönyvíróként tevékenykedett.Talán maga a rendező sem gondolta volna, hogy Harrison Ford ennyire beválik a magányos hős karakterében, akinek legendás karrierjét akcióhős szívtipróként indította el. Igazi szupersztárrá vált, akinek ezt a státuszt aztán Indiana Jones-ként sikerült megszilárdítania.

A baba arcú Luke Skywalkert alakító Mark Hamil aki az eredeti Star Wars trilógia (1977: Egy új remény, 1980: A birodalom visszavág, 1983: A jedi visszatér) után csupán kisebb szerepekhez jutott a vásznon. Szerencsére a legújabb részekben ismét láthattuk, ahogy idősebb korában is megeleveníti Luke karakterét.

A gonoszul szuszogó nagyúr, Darth Vader testébe stílusosan egy szó szerint kétméteres testépítőt bújtattak – ő volt David Prowse. Hangját azonban egy klasszikus színészi képzésen átesett férfiú, bizonyos James Earl Jones szolgáltatta.

A filmek hatalmas sikernek bizonyultak, az összes bemutatott film együttvéve 8,5 milliárd dollár bevételt termelt a mozik kasszáinál. Az évek során számos további játékfilmet, tévésorozatot és egy egész iparágban elérhető képregényeket, játékokat, videojátékokat és egyéb termékeket hoztak létre. A további filmek, hasonló kasszasikereket hozott George Lucasnak.

Hazánkban egészen pontosan két évvel később, 1979. augusztus 16-án kezdték vetíteni a magyar mozik a filmet. Amit kevesen tudnak, hogy rengeteg magyar munkálkodott a filmvásznon és a háttérben is. Közülük mutatunk be most néhányat.Marton Csokas alakítja a II. és III. részben (vagyis a 2002-es A klónok támadásában és a 2005-ös, A sithek bosszújában) szereplő Kisebb Poggle-t, a Geonosis főhercegét. A színész apja révén magyar származású, emellett magyar állampolgár is.

A 2015-ös Az ébredő Erő forgatásán és produkciós munkálatain több magyar is részt vett. Köztük Tóth Gyula volt a Kylo Rent alakító Adam Driver dublőre. Koncz Teréz produkciós koordinátor volt, Melich Gusztáv és Török Attila pedig a vizuális effektekért volt felelős.

Nemes Zoé, magyar modell feltűnik a 2017-es Az utolsó Jedik Canto Bight-i jelenetében. Rajta kívül George Zádor video assist operátor, Karádi Enikő jelmezkészítő volt Az utolsó Jedikben. George Zádor videó asszisztens operátorként, Karádi Enikő fő jelmezkészítőként, Farkas Kornél digital compositorként valamint Ágoston Gábor, az olaszországi forgatások menedzsereként segítette a stáb munkáját a Solo: Egy Star Wars-történetben.

Vajda Attila bújhatott a Solo: Egy Star Wars-történetben feltűnő vuki, Sagwa jelmezébe, aki egy interjú során elmondta, nagyon szívesen bújna újra a lény jelmezébe. Egy képregényben ugyanis Sagwa ismét felbukkan, azonban az még kérdéses terveznek e vele mozgóképet is csinálni.

Karádi Enikő jelmezkészítőként volt jelen a Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történetben.

Forrás: hirado.hu