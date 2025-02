Érdekességek az 50 éves Doktor Bubóról

A Kérem a következőt! televíziós rajzfilmsorozatot az eredeti helyett gyakran Dr. Bubó címen említik, a főhős bagolydoktor nevére utalva. A közönségkedvenc sorozatot az M2 Gyermekcsatorna tűzi műsorra szombaton és vasárnap 15:50-től, ennek alkalmából néhány érdekességet gyűjtött össze a Nemzeti Archívum.

A kedvenc bagolydoktorunkról szóló háromévados animációsfilm-sorozatot először 1975 januárjában sugározta a Magyar Televízió. Az első két évadot Ternovszky Béla és Nepp József rendezte, a harmadik évad csak tíz évvel később készült el. Nepp azonban nemcsak a rendezésben, hanem az írásban is részt vett, ő alkotta meg például a doktor karakterét, és Romhányi Józsefet kérték fel a dialógusok írására. A híres „rímhányó” Romhányi a magyar nyelv mestereként rímekkel tűzdelte tele a Nepp által vázlatosan megírt szöveget, frappáns nyelvi játékaival egyedi stílust kölcsönözve a sorozatnak.

Az MTV megrendelésére készült széria kezdeti ötlete szerint Bubó nem orvos, hanem bölcs tanító vagy pszichológus lett volna, azonban a forgatókönyvírók úgy gondolták, az orvos karaktere szórakoztatóbb helyzeteket teremthetne.

A Kérem a következőt! ikonikus figurája állítólag Nepp József kedvenc gyerekorvosára hasonlít, akit a bagoly karakterével asszociált. A Bubó név a nagy fülesbagoly latin neve, a Bubo bubo nyomán született meg, ami a bagoly doktorrá avatásán is elhangzik. A sorozatban a karakter hangját a Magyar népmesék híres narrátora, Szabó Gyula kölcsönözte.

A közkedvelt bagolydoktort azonban nemcsak a páciensek fizikai állapota foglalkoztatja, hanem meggyőződése, hogy minden betegség hátterében lelki eredetű probléma áll. Diagnózisa általában mégis alaposan mellétrafál, amit maga a doktor úr is beismer. „Ha a diagnózisod téves, téveszd össze hozzá a gyógyszereidet is!” – hangzik el egyik epizódzáró bölcs mondásában. Rendelőjét egy tölgyfa belsejében rendezi be, ahol Ursula nővér, a melegszívű barnamedve nélkülözhetetlen asszisztensnője és jobbkeze a gyógyításban.

A nővér nevét is játékosan választották: az Orsolya keresztnév latin megfelelője, jelentése mackó. Ursula, akit szintén Nepp álmodott meg, gyöngéd érzéseket táplál a doktor iránt, aki azonban meggyőződéses agglegény. Nem kevésbé szellemes Sólyom csőrmester neve, aki az Erdőrségnél dolgozik, és Bubó osztálytársa volt általános iskolában. Csőrmestert munkájában semmi sem állíthatja meg, a törvény szigorú erejével csap le mindenkire, aki kicsit is gyanús.

A szereplők nem csupán állatok, hanem emberi tulajdonságokat és típusokat megjelenítő karakterek. A gyermeksorozat mögöttes mondanivalója felnőtteknek szól, hiszen társadalomkritikai kérdések is megjelennek benne, így egyszerre szórakoztat és tanít. A magyar klasszikus nemzetközi sikereket is elért: a német és a lengyel televízióban is bemutatták, bár a szöveg utánozhatatlan magyar szójátékait nehezen tudták lefordítani. A szövegíró Romhányi, akinek a nevéhez olyan munkák fűződnek, mint a Mézga család forgatókönyve, majdhogynem szórakozásnak élte meg a közös munkát Nepp Józseffel, és szellemes szövegei nagyban hozzájárultak a sorozat máig tartó sikeréhez.

+1 érdekesség: Az M2 Gyerekcsatorna műsorán ma is szerepel a népszerű sorozat, így a gyerekek is megismerhetik a vidám történeteket és nagy igazságokat rejtő erdei világot, ami generációkat köt össze, és ahol nélkülözhetetlen a humor.

A Nemzeti Archívumban is megnézhetik a Kérem a következőt! epizódjait, itt.

A Nemzeti Archívum cikke képgalériával itt olvasható.

