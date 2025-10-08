Kárpátaljai témájú fotókiállítás Záhonyban

Kárpátalja képben és szívben elnevezésű fotókiállítás nyílik 2025. október 10-én Záhonyban. A közép-európai idő szerint 16.00 órakor nyíló tárlat a városi Művelődési Ház és Könyvtár aulájában tekinthető meg – olvasható Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége Facebook-oldalán.

A nagykövetség és Záhony önkormányzata által közösen szervezett bemutatón különleges fényképek fogják megidézni a Kárpátok egyedi szépségét és a táj népi kultúráját.

