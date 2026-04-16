Háromszázhat éve költözött II. Rákóczi Ferenc Rodostóba

Háromszázhat éve költözött a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóba II. Rákóczi Ferenc, ahol a kuruc emigráció jelképes központját teremtette meg. Az idei év azonban még hangsúlyosabb emlékezésre ad okot: 350 éve született a fejedelem, és 120 éve kerültek hamvai újratemetésének helyszínére, Kassára. A rodostói száműzetés története nemcsak egy elveszett szabadságharc utóélete, hanem a magyar nemzeti identitás egyik legmeghatározóbb emlékezeti alapja is.

II. Rákóczi Ferenc és a törökországi kuruc emigráció története a magyar történelem egyik legmeghatóbb száműzetés-története, amely a szabadságharc utáni korszak lelki és politikai következményeit is jól tükrözi.

A 1703–1711 közötti Rákóczi-szabadságharc – amely Magyarország önállóságának visszaállítását tűzte ki célul – hazánk és Közép-Európa egyik leghosszabb függetlenségi küzdelme volt. A vereség után a kuruc mozgalom vezetői és számos híve emigrációba kényszerült. Rákóczi is száműzetésbe vonult, miután a szatmári béke feltételeit nem fogadta el. Előbb Lengyelországba, majd Franciaországba ment, végül az Oszmán Birodalom területén talált menedéket.

Az Oszmán Birodalom ekkor politikai menedéket kínált a Habsburg-ellenes emigránsoknak, ami illeszkedett a birodalom és a Habsburg Monarchia közötti rivalizálásba. Rákóczi 1717-től haláláig a Márvány-tenger partján fekvő Rodostóban élt,

élete utolsó tizenöt esztendejében a magyar emigránsok kis csoportjával körülvéve. A város a magyar emigráció jelképévé vált, és a száműzetésben megőrzött nemzeti identitás egyik legfontosabb emlékhelye lett.

Rákóczi mellett olyan hívek éltek itt, mint Mikes Kelemen, aki híres leveleiben örökítette meg a száműzöttek mindennapjait, reményeit és honvágyát. A közösség igyekezett megőrizni a magyar nyelvet, hagyományokat és az államiság emlékét, miközben politikai reményük a hazatérésre fokozatosan elhalványult. Rákóczi élete Rodostóban visszavonultan telt, de alakja továbbra is a magyar függetlenségi törekvések jelképe maradt.

A fejedelem újratemetése

Az újratemetése 1906 október végén állami rendezvényként valósult meg. A Fekete-tengeren a Kelet nevű hajó hozta II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Rákóczi József, Bercsényi Miklós, Csáky Krisztina, Esterházy Antal, Sibrik Miklós, Thököly Imre földi maradványait. Konstanzából különvonat szállította a hamvakat. Az országos ünnepségeket Budapesten és Kassán rendezték. Hatvanon, Miskolcon, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen át vonattal érkeztek a hamvak Kassára, a temetés helyszínére – olvasható a sárospataki Rákóczi-múzeum honlapján.

A törökországi kuruc-magyar emigráció nem csupán egy elveszett szabadságharc utóélete volt, hanem egy olyan közösségi és kulturális túlélési forma, amelyben a száműzöttek a magyar államiság eszméjét igyekeztek fenntartani idegen földön, a remény és a honvágy kettősségében.

Rákóczi előtt a kuruc mozgalom legfontosabb korábbi vezetője Thököly Imre volt, aki a 17. század végén a Habsburg-ellenes felkelések élén állt. Az ő mozgalma szorosan kapcsolódott az Oszmán Birodalomhoz, sőt egy időre „Felső-Magyarország fejedelmeként” is az ottomán támogatásra támaszkodott.

Miután Thököly vereséget szenvedett, ő is száműzetésbe került. Bár nem alakult ki körülötte olyan nagy, szervezett emigráns közösség, mint Rákóczi rodostói udvara, mégis több kuruc és Habsburg-ellenes magyar katona és kísérő követte őt, így létrejött egy kisebb, szétszórtabb emigrációs kör.

Thököly élete végéig az Oszmán Birodalomban élt, és 1705-ben Izmit városában halt meg. Ez fontos kapcsolat Rákóczi későbbi történetéhez is: amikor ő Rodostóban élt, már volt egy „előzmény”, egy korábbi magyar fejedelmi száműzetés török földön, amely mintegy mintát adott a későbbi kuruc emigráció számára.

Thököly Imre mozgástere azonban jóval szűkebb volt, mint Rákóczié, aki szervezettebb udvartartással és szélesebb politikai lehetőségekkel rendelkezett.

A 1848–1849-es szabadságharc leverése után kialakuló törökországi emigráció sok szempontból szimbolikusan is folytatása volt a Rákóczi-féle száműzetésnek: ugyanaz a történelmi minta ismétlődött meg másfél évszázaddal később, amikor a magyar függetlenségi törekvések veresége újra idegen földön keresett menedéket.

A szabadságharc vérbefojtása után az emigráció vezéralakja Kossuth Lajos lett, aki több társával együtt – köztük katonai és politikai vezetőkkel – az Oszmán Birodalom területére került. A birodalom ismét menedéket nyújtott a magyar menekülteknek. Az emigránsok egy része Vidinben, majd később Kütahyában élt, ahol – hasonlóan Rodostóhoz – egyfajta emigráns világ alakult ki, szigorú oszmán felügyelet mellett, de viszonylagos biztonságban.

II. Rákóczi Ferenc és társainak újratemetése Kassán, 1906. október 29-én (Fortepan/Jurányi Attila)

A két emigráció közötti párhuzam különösen erős: mindkét esetben egy vereséget szenvedett szabadságharc vezető rétege került török földre, ahol a politikai remények lassan átalakultak kulturális és emlékezeti túléléssé. Rákóczi rodostói köre és Kossuth törökországi emigrációja egyaránt azt mutatja, hogy az Oszmán Birodalom a Habsburg-ellenes magyar mozgalmak számára többször is menedéket jelentett, miközben a száműzetés évei a nemzeti identitás megerősödéséhez is hozzájárultak.

Így a 18. századi kuruc emigráció és az 1849 utáni menekülthullám nem elszigetelt epizódok, hanem egymásra rímelő történelmi tapasztalatok: mindkettő a vereség utáni túlélés, a politikai remények átörökítése és a nemzeti emlékezet kialakulásának fontos állomása lett.

(Nyitókép: II. Rákóczi Ferenc fejedelem (Fotó: MTVA)