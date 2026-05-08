Veszélyes lövedékre bukkantak az Ungvári járásban

Gyanús tárgyra bukkant egy férfi Koncházán, miközben kerti munkát végzett a saját telkén – a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán május 8-án.

A DSZNSZ közleménye szerint a helyi lakos azonnal jelentette a leletet. A helyszínre érkező szakértők megállapították, hogy a talált tárgy egy második világháborús 82 mm-es aknagránát.

A veszélyes lövedéket egy speciális gyakorlótérre szállították, ahol irányított detonációval megsemmisítették.

A DSZNSZ munkatársai arra kérik a megye lakosait, hogy amennyiben gyanús, lőszernek tűnő tárgyat észlelnek, ne nyúljanak hozzá, hanem azonnal hívják a 101-es vagy a 102-es számot.

