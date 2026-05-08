Egy éve, hogy Robert Francis Prevost amerikai bíboros, érsek, ágostonrendi szerzetes Szent Péter trónjára ült azt követően, hogy Ferenc pápa megtért teremtőjéhez. A katolikus egyház 267. pápája, Róma püspöke, Olaszország prímása azóta a nagy előd, a szociális érzékenység és enciklikák szentéletű pápája, XIII. Leó által kijelölt lelki és szellemi nyomvonalon vezeti egyházát.

A nagy előd, XIII. Leó pápa nevét elsősorban az 1891-ben kibocsájtott Rerum novarum kezdetű szociális enciklika kapcsán emlegetik, pedig teológiai műveltsége és egyházszervezői munkássága is kimagasló volt. Tóth Tamás egyháztörténész szavaival: „egy egyre inkább szekularizálódó, a keresztény értékekkel szakítani akaró világban kellett az Egyház értékeit és jogait védelmeznie”. Ne feledjük: XIII. Leó pápa idejére esett a német Kulturkampf és a francia nyíltan egyházellenes törvényalkotás időszaka. Az egyház most sincs sokkal jobb helyzetben, hiszen most is a keresztény értékekkel szembenálló, azzal szakítani akaró világban kell védelmeznie az értékeit és jogait.

Az amerikai születésű, ám francia, olasz és spanyol ősökkel egyaránt rendelkező XIV. Leó pápát épp úgy, mint nagy elődjét, nyugodtan nevezhetjük tanító-pápának, hiszen római doktorátussal rendelkező ágostonrendi tanár-szerzetes.

A szociális kihívásokkal már szülőhazájában is találkozott, lévén hogy az Egyesült Államok tele van ellentmondással: nem csak a jómódúak, de a szegénysorsúak aránya is magasnak mondható. A lakosság nagyjából tizede semmilyen társadalombiztosítással sem rendelkezik, ez pedig komoly szociális kihívás elé állítja az amúgy kifejezetten jóléti államot. Robert Francis Prevost azonban Peruban ennél sokkal súlyosabb gondokkal találkozott.

A Szentatya számára hosszú út vezetett Dél-Amerikáig.

Szent Ágoston-rendjének az USA középnyugati részét felölelő Jótanács Anyja provincia Saint Louis-i noviciátusába 1977. szeptember elsején lépett be. Ünnepélyes fogadalmat 1981. augusztus 29-én tett, a következő évben a chicagói Katolikus Teológiai Egyetemen szerzett mester fokozatot. 1982. június 19-én szentelték pappá Rómában, három évvel később pedig perui misszióba küldték. Először plébánosi, később szeminárium igazgatói, majd szemináriumi professzori feladatokat látott el, hogy aztán rendjének legfőbb perui elöljárója, legvégül pedig püspöke legyen.

Jelmondata: „In Illo uno unum”, ami annyit tesz, hogy „Őbenne, az Egyben egy”. Az idézet megértéséhez Szent Ágostontól kell segítséget kérni, aki ezt írta a 127. zsoltárról szóló magyarázatában: „Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban mégis egyek vagyunk”.

Ferenc pápa 2023. január 30-án nevezte ki a Püspöki Dikasztérium prefektusává és a Latin-Amerikai Pápai Bizottság elnökévé, egyúttal Chiclayo tiszteletbeli érsek-püspöki címét is neki adományozta. Fél évvel később, vagyis 2023. július 9-én pedig már azt jelentette be, hogy Prevost érseket bíborossá kreálta, aki két évvel később pápa lett.

Ferenc pápa 2025. április 20-án, húsvétvasárnap még megjelent ugyan a hívek előtt, valamint találkozott J. D. Vance amerikai alelnökkel, másnap reggel azonban Kevin Farrell bíboros, kamarás bejelentette, hogy a reggeli órákban elhunyt. Halálát agyvérzés, illetve a keringési rendszer ennek nyomán bekövetkezett összeomlása okozta.

A pápaválasztó konklávén május 8-án, a negyedik szavazási forduló alkalmából kapott bizalmat.

A Szent Péter trónján eltöltött egy esztendő nem mondható hosszú időnek, arra azonban elegendő, hogy leszűrjük: a környezetvédelem, a menekültek és a szegények felkarolása, a szociális ügyek, valamint az emberekkel tartandó kapcsolatépítés terén közel áll Ferenc pápa nézeteihez.

A környezetvédelem kapcsán tolvajnak nevezte azokat, akik „kizsákmányolják a föld forrásait, véres háborúkat vívnak, vagy a rosszat táplálják bármilyen formában, és nem tesznek mást, mint elrabolják a béke és nyugalom jövőjét”. A Jó Pásztornak szentelt ünnepnapon ugyanis János evangéliuma alapján prédikált a pásztor és a tolvaj közötti különbségről. Hangoztatta, hogy Jézus nem tolvajként érkezik, „nem lopja el életünket és szabadságunkat, hanem a helyes ösvényekre vezet. Nem ejti túszul és nem csapja be lelkiismeretünket, hanem azt bölcsessége fényével világítja meg. Nem szennyezi be földi örömüket, hanem teljesebb és tartósabb boldogság előtt nyit ajtót”. A pápa szerint a tolvajok sokféle arcot viselnek, egyértelműsítette ugyanakkor, hogy azokról beszél, akik „elfojtják szabadságunkat, vagy nem tisztelik méltóságunkat. Meggyőződések és előítéletek, amelyek megakadályozzák, hogy nyugodtan tekintsünk a többiekre és az életre. Téves eszmék, amelyek negatív döntésekre vihetnek minket. Felületes, vagy a fogyasztásnak szentelt életmódok, amelyek kiürítik a belsőnket és arra vesznek rá, hogy minél távolabb éljünk önmagunktól”.

A csernobili katasztrófa negyvenedik évfordulóján XIV. Leó a mind fejlettebb technológiák alkalmazásából eredő veszélyekről beszélt, majd kifejtette: „remélem, hogy a döntéshozatal szintjén mindig a tudás és a felelősség érvényesül annak érdekében, hogy az atomenergia az életet és a békét szolgálja”.

Amikor a hivatások vasárnapján egyszerre tíz új papot is felszentelt, szentbeszédében azt hangoztatta, hogy a papnak minél erősebb a Krisztussal való köteléke, annál mélyebben kötődik az emberek közösségéhez: „nincsen ellentét, nincsen versengés ég és föld között, hiszen Jézusban örökre egybe forrnak” – jelentette ki. Hozzátette: a pap „csatorna, nem szűrő”.

Az egyház hivatalos álláspontjával összhangban XIV. Leó pápa ellenzi az abortuszt, az eutanáziát és a halálbüntetést. Támogatja Ferenc pápa azon törekvését, hogy az elvált és polgárilag újraházasodott katolikusok is hozzájárulhassanak az oltáriszentséghez. Fenntartásokkal nyilatkozott a „homoszexuális életmódról” és az „azonos nemű párokból és adoptált gyerekeikből álló alternatív családokról”. Megválasztása után rögvest megerősítette, hogy a család „egy férfi és egy nő közötti stabil egységen” alapul, világos katolikus tanítást fogalmazva meg ezzel a házasságról és az abortuszról.

