Könyvajánló: Tüskevár

Fekete István 1957-ben megjelent ifjúsági regénye a magyar irodalom egyik legismertebb természetközpontú alkotása.

A mű a Kis-Balaton különleges vízi világába vezeti az olvasót, ahol két városi fiú, Tutajos (Ladó Gyula Lajos) és Bütyök (Pondoray Béla) tölti nyári vakációját. A kezdetben tapasztalatlan fiúk számára a nádasok, sásos és mocsaras területek idegen és kihívásokkal teli környezetet jelentenek, amelyben csak nehezen igazodnak el.

A történet során meghatározó szerepet játszik Matula bácsi, az idős pákász, aki gyakorlati tudásával és tapasztalatával segíti a fiúkat. Irányításával fokozatosan megismerik a természet törvényeit: megtanulnak halászni, vadászni, eligazodni a vízi világban, és szembenézni a természet kiszámíthatatlan erőivel is, például egy vihar során.

A regény epizódok sorozatán keresztül mutatja be a fiúk fejlődését, miközben részletes képet ad a Kis-Balaton élővilágáról. A természet nem csupán háttérként jelenik meg, hanem a cselekmény egyik meghatározó eleme, amely formálja a szereplők gondolkodását és viselkedését.

A mű központi témája az ember és természet közötti kapcsolat, valamint az a harmónia, amelyet a főhősök fokozatosan fedeznek fel. A városi létből érkező fiúk számára ez új szemléletet jelent, amely tapasztalataikon keresztül válik érthetővé.

A regény nyelvezete közérthető, leírásai részletgazdagok, így a fiatalabb korosztály mellett a felnőtt olvasók számára is élményt nyújt.

U.i.: A regényből készült filmadaptációt is érdemes megnézni.

Nyitókép: MTVA/részlet a Tüskevár c. regény filmes feldolgozásából

