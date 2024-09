Könyvajánló: Sorstalanság

A holokauszttal foglalkozó magyar irodalmi művek kiemelkedő darabja Kertész Imre világhírű regénye, amely a mai napig az egyetlen magyar Nobel-díjas irodalmi alkotás. Rovatunkban a Sorstalanságot ajánljuk.

A történet egy tizenötéves fiú, Köves Gyuri életét mutatja be. A serdülő szemszögéből láthatjuk a zsidó-magyar viszonyt, valamint a budapesti zsidóság belső világát. A főszereplő idegennek érzi magát, amire közrejátszott a társadalmi nyomáson kívül a szülei válása is. Bármennyire idegen számára ez a világ, mégis emiatt szenved ő is, mint minden zsidó: neki is viselnie kell a sárga csillagot és az ezzel járó megaláztatásokat. Megjárja a koncentrációs táborokat, előbb Auschwitzba deportálják, majd Buchenwaldba kerül, itt éri a felszabadítás. Az éppen hazatérő Gyurkát egy újságíró kínozza kérdéseivel, aki teljesen értetlen a válaszai miatt. Számára, aki nem élte át a borzalmakat, érthetetlen, hogy hogyan válaszolhatja azt, hogy „természetes” arra a kérdésre, hogy voltak gázkamrák.