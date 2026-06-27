A Kárpát-haza gazdagsága – jubileumi kiállítással ünnepelt az ASzakkör program

Ünnepélyes keretek között tartották meg Lakiteleken az ASzakkör program 5 éves jubileumához kapcsolódó szakköri zárókiállítást, melyen a külhoni szervezetek, egyesületek képviselői vettek részt. A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett esemény a Kárpát-medence magyar közösségeinek alkotóerejét, összetartozását és a hagyományok továbbélését mutatta be.

A rendezvényen Kárpátalját a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület képviselte.

A rendezvény a délvidéki Magyarkanizsáról érkezett Forrás Vonószenekar zenés köszöntőjével vette kezdetét. Ezt követően a résztvevőket Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezetője köszöntötte, aki beszédében hangsúlyozta:

az elmúlt öt év során az ASzakkör nem csupán kézműves programként működött, hanem olyan közösségépítő kezdeményezéssé vált, amely a Kárpát-medence magyarságát kapcsolja össze a közös alkotás, a hagyományőrzés és az együtt megélt élmények által.

A hagyományaink olyan kincsek összessége, melyek segítenek továbbmenni, segítenek megőrizni identitásunkat, és közösséget teremtenek.

A hagyomány örökség, mely nemzedékről nemzedékre adódik tovább. Ezt az átadást hivatott segíteni az ASzakkör program, mely nem csupán tárgyalkotó tevékenység, hanem közösségi tér, folyamatos tanulás, fejlődés, terápia és kikapcsolódás.

A megnyitó ünnepség részeként elismerések átadására is sor került, amely során a program sikeréhez hozzájáruló partnerek és közösségek munkáját ismerték el.

Kárpátaljáról a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet részéről elismerésben részesült Gál Adél, a szervezet munkatársa, az ASzakkör program kárpátaljai koordinátora. Elismerést kapott Kovács Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke, valamint Bereczky Zsuzsanna, az egyesület munkatársa.

Az elismerések átadását követően a kiállítást Závogyán Magdolna, az ASzakkör program megálmodója, alapítója és szakmai támogatója nyitotta meg.

A kiállításon Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Székelyföldről, Délvidékről és Muravidékről érkezett alkotások kaptak helyet.

A rendezvény zárásaként a résztvevők ünnepélyes keretek között régiónként egy időkapszulát helyeztek el az Intézet előtti díszkertben. Az időkapszula az ASzakkör program első öt évének emlékeit és üzeneteit őrzi meg a jövő generációi számára.

A kiállítás megnyitója és az időkapszula elhelyezése a háromnapos program egy része volt csupán. A határon túli területekről érkező résztvevők emellett szakmai egyeztetésen, megbeszéléseken vettek részt, melyen egyrészt terítékre került az elmúlt évad és az elmúlt öt év tapasztalata. Majd pedig a szakköri program folytatásáról zajlottak események. A résztvevők megvitatták a jövőbeli terveket, mérlegelték a lehetőségeket, s az ASzakkör program fenntartásának lehetőségeiről egyeztettek.

Gál Adél

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