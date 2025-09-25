Ismét BercsényiFeszt az ungvári várban

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet idén ismét megrendezte a hagyománnyá vált BercsényiFesztet, amelynek az ungvári vár adott otthont szeptember 24-én.

A fesztiválon több mint 300 látogató vett részt. Az érdeklődők találkozhattak Bercsényi Miklóssal és Csáky Krisztinával, akiket jelmezes színészek jelenítettek meg. A grófi pár egykor az ungvári várban élt, és jelentős szerepet játszott a várkastély felvirágoztatásában. Egyúttal magukkal hozták a felvilágosult polgári lét szellemét, a kultúrát és a művészeteket a vármegyébe.

A program során kézműves foglalkozások is várták a gyerekeket: nemezelés, gyöngyfűzés, ördöglakatok, szövött karkötők és levenduladíszek készítése.

A BercsényiFeszt a várudvarban kezdődött, ahol a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit a grófi pár mellszobrainál.

Baracsi Zsuzsanna, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának konzulja köszöntőbeszédében hangsúlyozta Bercsényi Miklós történelmi jelentőségét: „Bercsényi Miklós mindvégig II. Rákóczi Ferenc fejedelem hűséges segítője volt. A szabadságharc egyik legjelentősebb hadvezére és politikusa. Emellett részt vállalt a diplomáciai kapcsolatkeresésben és a tárgyalásokon is. A fejedelem egyik legdiplomatikusabb tanácsadója volt, száműzetése idején is hűséges társa maradt. Bercsényit Kárpátalja történelmének egyik legjelentősebb alakjaként tartják számon.”

„Bercsényi megtisztelte az itt élőket azzal, hogy anyanyelvükön szólt hozzájuk. Megtanulta a nyelvüket, és ezzel példát mutat még a 21. században is. A mai nap azért is nevezetes, mert 1665. szeptember 24-én született, tehát a ma van Bercsényi Miklós születésnapja. Amikor a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel megálmodtuk ezt a fesztiválsorozatot, kerestük az időpontját – augusztusban, szeptember elején is próbálkoztunk –, de most találtuk meg a helyét: szeptember 24-ét és az ungvári várat” – mondta el beszédében Orosz Ildikó megyei tanácsi képviselő, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a Rákóczi-főiskola elnöke.

A koszorúzás után kulturális program következett, amelyben helyi népzenészek és néptáncegyüttesek léptek fel:

Csapi Kökény Néptáncegyüttes – Vass Veronika vezetésével;

a Tulipán Tanoda Eszenyi kihelyezett szakköre – Banga-Makó Bianka vezetésével;

a Tulipán Tanoda Kisgejőci kihelyezett szakkörének citerásai – Csákány Marianna vezetésével;

az Eszenyi Bokréta tánccsoport kiscsoportja és nagycsoportja – Banga-Makó Bianka vezetésével;

a KisRitmus Néptáncegyüttes – Szabó Tibor vezetésével;

a Tulipán Tanoda Ungvári Dayka Gábor Líceumban kihelyezett szakkörének tánc és hegedű szakos növendékei – Botos Boglárka vezetésével és a Csipkés zenekar kíséretével;

Csüllő Néptáncegyüttes – Perdukné-Lator Ilona vezetésével és a Csipkés zenekar kíséretével;

Csipkés együttes – Molnár István vezetésével.

A BercsényiFeszt a Magyar Kormány és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma