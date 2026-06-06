Megnyílt „ASzakkör” program évadzáró kiállítása Beregszászban

A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódva nyílt meg június 5-én „ASzakkör” program kárpátaljai évadzáró kiállítása a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Fodó Sándor Kulturális Központjában. A tárlat a Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott program kárpátaljai megvalósításának eredményeit mutatja be, amelyet immár ötödik éve a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet koordinál.

A kiállításon a 2025–2026-os évadban működő 22 szakkör alkotásai kaptak helyet. A bemutatott munkák a hagyományos kézműves technikák gazdag világát idézik meg: a résztvevők többek között bútorfestéssel, szövéssel, gyöngyfűzéssel és egyéb népi díszítőművészeti technikákkal ismerkedhettek meg az év során.

Az eseményt a Tulipán Tanoda Búzavirág citeraegyüttese nyitotta meg. Az együttes népzenei előadásával emelte a rendezvény ünnepi hangulatát.

Szakáll Imre, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorhelyettese beszédében a nemzeti összetartozás jelentőségét hangsúlyozta, rámutatva arra, hogy a közösséghez való tartozás nem csupán elméleti fogalom, hanem olyan élő tapasztalat, amely a helyi közösségekben válik kézzelfoghatóvá.

– A nemzeti összetartozás érzése csak akkor tud valódi tartalommal megtelni, ha mögötte működő közösségek állnak. Ezek a szakkörök kiváló példái annak, hogy ahol van kapcsolódás és együttműködés, ott az alkotó- és teremtőerő is megerősödik

– fogalmazott a rektorhelyettes, aki gratulált a szervezőknek és az alkotóknak az elvégzett munkához.

A program eredményeit Gál Adél, a PCS munkatársa és a szakkörprogram szakmai koordinátora ismertette. Elmondta, hogy a szervezet már a kezdetektől részt vesz a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésében, amelynek első, mintaprogramként induló évében még csupán négy szakkör működött Kárpátalján.

– Az idei évadban már 22 szakkör dolgozott tíz településen, és több mint száz résztvevő kapcsolódott be a foglalkozásokba. Ezek a számok jól mutatják, hogy a programnak valódi közösségépítő ereje van

– hangsúlyozta.

Kiemelte, hogy a szakkörök elsődleges célja nem pusztán az alkotás, hanem a közösségek megerősítése és összekapcsolása a Kárpát-medence különböző térségeiben. A közös munka során a résztvevők olyan hagyományos mesterségeket és kézműves technikákat sajátíthatnak el, amelyek a magyar kulturális örökség fontos részét képezik.

A kiállítás megnyitóját követően ünnepélyes keretek között adták át a program résztvevőinek és szakkörvezetőinek járó tanúsítványokat.

Az okleveleket Gál Adél és Molnár Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica koordinátora nyújtotta át.

A rendezvény méltó lezárása volt a 2025–2026-os kézműves évadnak, amely ismét bizonyította: a hagyományőrzés, az alkotás öröme és a közösségi összefogás olyan értékek, amelyek a nehéz időszakokban is képesek összekötni az embereket. A beregszászi kiállítás egyszerre adott számot az elmúlt hónapok szakmai munkájáról és a nemzeti összetartozás erejéről.

Az eseményről készült további fotókat kattintva tekinthetik meg a Pro Cultura Subcarpathica Facebook-oldalán.

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