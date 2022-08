Képkiállítás Ungváron Balogh Sándor festőművész 75. évfordulójára

A kiállítás augusztus 12-én nyílt meg a Kárpátaljai Megyei Néprajzi Múzeumban. Balogh Sándor festőművész közel 60 munkája látható a tárlaton.

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és Bacskay József főkonzul nevében Angyal Gabriella, az ungvári Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeum igazgatója üdvözölte a megjelenteket.

Az esemény hangulatát tovább emelte Schreiner Sándor és Leontij Lenárt által előadott népdalcsokor tárogatón és cimbalmon.

Schreiner Sándor tárogatóművész köszöntő beszédében elmondta:

„Hungarikum ez a két hangszer. Schunda Vencel József tökéletesítette a cimbalmot 1874-ben, 1897-ben pedig megalkotta a modern tárogatót. Ezen az éven ünnepeljük a tárogató 125. évfordulóját. Mind a két hangszer hungarikum, és a harmadik hungarikum előttünk áll, Balogh Sándor személyében.”

Balogh Sándor Nagygejőcön született, ahol a gyermekkorát töltötte. Művészi pályája azonban Ungvár városához köthető. A festészetet a híres ungvári rajztanár, Bakonyi Zoltán szerettette meg vele, amely végül egész életét végigkísérte. Az Ungvári Vármúzeum, a Népművészeti Múzeum és a Skanzen restaurátora volt, ezen kívül számos kiállítás résztvevője. Kedvenc témái mindig a természet és Ungvár emlékműveinek ábrázolása volt. Balogh Sándor tagja a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége Munkácsy Mihály Képzőművészeti Egyesületének. Ifjú kora óta foglalkozik tájfestészettel, meghatározóan pasztellképeket fest. Képein keresztül egy színes és végtelenül gazdag világ tárul elénk, amelyből árad a szülőföld, Kárpátalja és Ungvár szeretete.

„Rendhagyó esemény ez a mai, hiszen Balogh Sándor a napokban tölti be a 75. életévét. Rendhagyó azonban azért is, mert az Ukrajnában dúló háború mindenki életét megváltoztatta. Az események kihatnak mindennapjainkra, gondolkodásunkra és a munkánkra is. A háború ellenére azonban az élet folytatódik. A művészek továbbra is alkotnak és reménykednek. Ők az alkotásba menekülnek, a művészet pedig az, amiért érdemes harcolni, hiszen művészet nélkül nincs élet.

Azt gondolom, a képzőművészek nyelvéhez nem kell tolmács. A festmények, grafikák mondanivalóját mindenki megérti. És egymás megértésére most talán még nagyobb szükség van.

Szeretném megerősíteni, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása mellett. Azt szeretnénk, hogy minél előbb béke legyen, hogy vége legyen a háborúnak.

Nagyon remélem, hogy sokkal kellemesebb körülmények között egy másik alkalommal is találkozhatunk, egy hasonlóan felemelő eseményen”- mondta beszédében Angyal Gabriella, majd kifejezte születésnapi jókívánságait a művész úrnak.

A kiállítás augusztus 30-ig látogatható.

Szlucky Eleonóra

Kárpátalja.ma