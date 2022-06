Levendulás nap másodszor is a Nagyberegi Tájházban

Ismét levendulás foglalkozást szervezett a Pro Cultura Subcarpathica a Nagyberegi Tájházban.

A levendula illata, párlata köztudottan idegnyugtató hatású. A gyógynövény egyre népszerűbb vidékünkön is. A Szikura József Botanikus Kertben – melynek egy része a tájház kertjében kapott helyet – szintén található levendulaültetvény. A növények most kezdtek virágot bontani. Mint dekor- és mint gyógynövény alkalmas arra is, hogy a foglalkozások középpontjába kerüljön.

A június 22-én tartott foglalkozáson a gyerekek a levendulával, valamint a mentával, a citromfűvel és egyéb gyógynövényekkel ismerkedhettek.

A programra Kisbégányból érkeztek a fiatalok, 29 fő, akik gyógynövényekből készített limonádézással egybekötött kézműves foglalkozáson vehettek részt. Elsőként tájházi séta keretében ismerkedtek az egykori lakóház berendezésével és használati tárgyaival. Majd a Szikura József Botanikus Kert megtekintése következett. A kerti séta, mely során a gyerekek gyógynövényeket gyűjtögettek, igazi élményt jelentett.

A kerti séta után következett a kézműves foglalkozás, mely során egyrészt a fonal megmunkálásának egyik módját, a körmönfonást tanulhatták meg. A másik asztalnál készült a levendulás limonádé. A kertben szedett levendulát lemorzsolták, citromot vágtak, és megtanulták, hogy egy finom nyári italt hogyan tudnak elkészíteni majd otthon is. A limonádés üvegeket ki-ki a saját ízlése szerint ki is díszíthette.

A foglalkozás alatt a konyhában is készült finomság. Piroska néni, a szakácsnő csörögefánkot sütött a gyerekeknek, melyet a foglalkozás végén közösen fogyasztottak el. Aki befejezte az alkotást, a tájház népi játékaival tölthette a szabadidejét.

A csoport minden tagja élményekkel telve térhetett haza.

Pro Cultura Subcarpathica tájházi programja a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai Kirendeltségének szakmai partnerségével, valamint a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósulhatott meg.

Gál Adél

Kárpátalja.ma