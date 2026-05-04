Májusfaállítás a Tulipán Tanoda hálózatában

Hagyományőrző májusfaállítást szerveztek a Tulipán Tanoda hálózatának intézményeiben Kárpátalja-szerte, ahol a növendékek és oktatók közösen idézték meg a tavasz egyik legszebb népszokását.

Az eseményeknek számos helyszín adott otthont: a Péterfalvai, Beregszászi és Nagydobronyi Alapfokú Művészeti Iskolák, valamint a Nagyberegi, Csepei, Tiszaújhelyi, Mátyfalvai, Fancsikai, Tiszakeresztúri, Tekeházai, Kisgejőci és Kajdanói Tulipán Tanodák. Emellett Beregújfaluban, Korláthelmecen, Terebesfejérpatakon, Ráton és Aknaszlatinán működő kihelyezett szakkörök is csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A program középpontjában a májusfaállítás hagyománya állt, amelyet a résztvevők közösen valósítottak meg. A feldíszített májusfa a természet megújulását, az életörömöt és a közösség összetartozását jelképezi, így méltó módon teremtett ünnepi hangulatot.

A rendezvény során a néptáncos növendékek májusfatánccal idézték meg a tavaszi ünnepkör szokásait, míg a hangszeres oktatók és diákok szerenáddal gazdagították az alkalmat.

Külön értéket adott az eseménynek, hogy több helyszínen idős helyi adatközlők osztották meg emlékeiket a májusfaállításról. Ennek köszönhetően a gyermekek nemcsak megismerhették, hanem élő hagyományként élhették át ezt a jeles napot.

A Tulipán Tanoda számára kiemelten fontos, hogy a népi kultúra értékeit ne csupán átadja, hanem közösségi élményeken keresztül tegye átélhetővé a fiatal generáció számára. A májusfaállítás ünnepe idén is alkalmat teremtett arra, hogy a hagyomány és a közösség ereje egymásra találjon.

