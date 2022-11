Novák Katalin meggyújtotta az első adventi gyertyát Beregszászban

Fellobbant az első gyertya lángja Beregszász adventi koszorúján november 27-én. A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kezdeményezésére 2015-től minden éven Beregszász főterén gyűlnek össze a város elöljárói, egyházi vezetői, diákok és civilek, hogy együtt hangolódjanak az ünnepre. A város adventi koszorúját a hagyományoknak megfelelően idén is a PCS munkatársai készítették el.

A vasárnapi eseményt a Rákóczi-főiskola énekkara nyitotta meg, majd Pallagi Marianna, a PCS igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Ezután dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Megyei Tanács oktatási, nemzetiségi és vallási bizottságának elnöke osztotta meg gondolatait.

– Hetedik éve gyűlünk össze azért, hogy tegyünk egy lépést egymás felé, tegyünk egy lépést Európa felé és tegyünk egy lépést Isten felé. Az advent arról szól, hogy az ember elcsendesül, várja a fényt, várja a világosságot, különösen aktuális ez a mai napon, most, amikor háború van, amikor átvitt és valóságos értelemben is nagy körülöttünk a sötétség.

Mint mondta, ma reménységgel tekintünk előre. Remélve, hogy az első gyertya meggyújtásával az értelmekbe is fény gyúl, mely elhozza a világosságot, a békét és a szabadságot.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere elmondta, hogy ma nem csak egy felemelő kezdetet, hanem egy véget is várnak.

– Egy háború végét várjuk, hogy egy szabad országban élhessünk az ukrán testvéreinkkel együtt kéz a kézben, Beregszászban. Erősek vagyunk, de ez nem elég ahhoz, hogy veszteségek nélkül ébredjünk tavasszal. Kell a segítség, hogy közösségünk lángját ne oltsa be ez a rideg tél. Dolgos nép vagyunk, nem csak az imába kapaszkodva próbálunk túlélni, keményen dolgozunk és tűrünk is szűkölködve.

Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora az ünneppel kapcsolatos gondolatait osztotta meg a jelenlévőkkel. Hangsúlyozta, hogy talán soha nem volt még olyan nagy szükségünk fényre, békére és szeretetre, mint most.

Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke kiemelte, hogy Kárpátalján otthon van.

– Otthon vagyok egy nagy családban, a magyarság családjában. Nem egyedül vagyok itt, hanem hozom annak a 15 millió magyar embernek a szeretetét, akik lélekben ott vannak önökkel minden nap, ott vannak önökkel a fájdalomban, a hiányban, a veszteségben a nélkülözésben, a reményben és szeretetben is. Ott vagyunk önökkel, önök pedig ott vannak velünk.

Hozzátette:

– Szimbolikus az is, hogy sötétbe borulnak most itt az utcák, hogy nincs közvilágítás. Így még jobban látszik majd az a fény, amit most közösen gyújtunk meg, és ez a pislákoló fény, ahogy egyre erősödik az adventi várakozásban, juttasson el bennünket valóban a békéhez.