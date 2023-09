Petőfi Sándor-emlékest Beregszászban

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára számos rendezvényt szerveztek Kárpát-medence-szerte. Szeptember 20-án a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközséggel és Magyarország Beregszászi Konzulátusával együtt zenés irodalmi esttel, valamint kiállításmegnyitóval méltatták a neves költő jubileumát. A rendezvénynek a konzulátus Munkácsy Mihály terme adott otthont.

Az egybegyűlteket Jakab Eleonóra, a Beregszászi KÉSZ elnöke köszöntötte.

Gyebnár István, a konzulátus ügyvívő konzulja ismertette a kiállítást és a rendezvény célját. Megköszönte Molnár János beregszászi esperes-plébánosnak és Jakab Eleonórának a rendezvény létrejöttét. Átadta Bacskai József Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja szívélyes üdvözletét. Majd Petőfi és az irodalom szerepén át az ukrán-magyar kapcsolatokat is szóba hozta:

– Nekünk Petőfi azt jelenti, amit az ukránoknak Tarasz Sevcsenko. Petőfi 1847 nyarán hosszas látogatást tett Ungváron, Munkácson, Beregszászon. Három verset is írt környékünkön – emlékeztette a jelenlévőket. – Erre a kárpátaljai magyarok a mai napig nagyon büszkék, és szavalják őket. Nagy öröm számunkra, hogy Kárpátalja egy olyan régió, ahol több nemzetiség már generációk óta él békében. Magyarország a béke pártján áll. Szeretnénk, hogy Kárpátalja a béke szigete maradjon, de szeretnénk, ha az egész országban lezárulna az ádáz háború, amelynek több tucat magyar áldozata is van. Hisszük, hogy a béke egy közös érdek. Magyarország mindig is a jó szomszédságra törekedett és törekszik Ukrajnával. Elismerjük Ukrajna szuverenitását. Elsőként nyújtottunk segítséget az ukránoknak a COVID alatt és a háború kitörése óta. Bízunk abban, hogy minden, amit teszünk, az hasznos, és azzal hozzájárulhatunk a kárpátaljai magyarság, illetve az országaink közötti kapcsolatok fejlesztéséért. A kultúra pedig egy remek lehetőség arra, hogy egy multikulturális közösségben összekösse az embereket – fejtette ki Gyebnár István.

Jakab Eleonóra érdekes információt osztott meg a közönséggel:

– Petőfi Sándor közel 100 km-t utazott a jelenlegi Kárpátalja területén, Ungvártól Badalóig 1847. júliusában. A július 11-ről 12-re virradó éjszakát Ungváron töltötte a mai Petőfi téren az egykori Fekete Sas vendéglőben. A helyszínen emléktábla és szobor is őrzi a költő emlékét.

Ungvárról Munkácsra utazott, melyről Kerényi Frigyesnek írt levelében számol be. E levelek egyike Beregszászban íródott 1847. július 12-én. Megtekintette a Munkácsi várat. Ennek emlékére írta meg a Munkácsi várban című verset. Majd ezt írja Beregszászról: „Közönséges mezőváros. Van benne gót templom, megyeháza és magyar kocsmáros, ami nagy vigasztalás, ha az ember három napig más kocsmákban hempereg.” Beregszászban született a Meleg dél van című verse. Utolsó állomása Badaló volt, amelyről így ír: „Badaló mellett jöttem át a Tiszán, a szép Tiszán, úgy szeretem a folyót, talán azért, mert magyar. Hazánkban születik és hazánkban hal meg. Badalónál tárult elé az a kép, melyet utánozhatatlanul fogalmaz meg: „Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál, Ott, hol a kis Túr siet beléje, Mint a gyermek anyja kebelére.”

Az est második felében a Beregszászi Szent Kereszt kórus ünnepi műsorát hallhatta a közönség. Krajnik Irén kórusvezető megzenésített Petőfi-verseket válogatott össze, melyeket együtt és szólóban adtak elő a kórustagok. Felcsendült többek közt a Fa leszek, ha fának…, a Rózsabokor a domboldalon, a Befordultam a konyhára, a Tíz pár csókot egy végbül. Emellett Klárikova Zsófia is fellépett a Van egy szegény kis árva lány című dallal.

Gyebnár István egy-egy csokor virággal és ajándékkal köszönte meg a kórustagok közreműködését és a KÉSZ szervezését. A műsor után a jelenlévők megtekinthették a Petőfi-vándorkiállítást, melyet Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma hozott létre és indított útnak, hogy minél többen ismerjék meg a költő életének és működésének részleteit. Mindezt korszerű és figyelemfelkeltő grafikákkal, színekkel bemutatva.

A rendezvény előtt az egybegyűltek megkoszorúzták a város központjában található Petőfi Sándor szobrot.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma