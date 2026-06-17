Fókuszban az ifjúsági néphagyomány Beregszászban

Orbán Viktória Kulturális hírek

A Kallós 100 Emlékévhez kapcsolódóan a Borsodi Magyar Közösségek Mente Egyesület, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében valósult meg a XV. Jubileumi „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny kárpátaljai elődöntője június 16-án a Rákóczi Egyetem átriumában.

A tehetségkutató célja nemcsak a fiatal népművészeti tehetségek felkarolása, hanem a magyar népi kultúra értékeinek továbbadása is. A program szakmai vezetője és fővédnöke Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész.

A résztvevőket elsőként Rápóti-Fekete Mónika, a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte: hisz abban, hogy a program a gyermekeken keresztül erősíti a Kárpát-medence magyarságának kapcsolatait, emellett hangsúlyozta a néphagyományok megőrzésének fontosságát is.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke a kulturális örökség közösségformáló erejéről beszélt, valamint a különböző nemzeti kultúrák között kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. Köszöntőjét Füzesi Magda soraival zárta:

„Ez a föld bölcsőm és erődöm,
itt markolt kapát minden ősöm.
Új sarjak simítják a lábam,
itt van jussom borban, búzában.”

A versenyre két korcsoportban és négy kategóriában – népmese, népdal, népzene és néptánc – összesen harminckét produkció nevezett.

A fellépőket szakmailag elismert zsűri értékelte: Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész, a program szakmai vezetője és fővédnöke; Orosz Enikő, a Kárpátalja Tánegyüttes igazgatója, a Beregszászi Rezeda Folkműhely vezetője, valamint a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kulturális vezetője; továbbá Csoóri Zsófia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense.

A résztvevők oklevelet és ajándékcsomagot kaptak, a produkciókat pedig ezüst, arany és kiemelt arany minősítéssel jutalmazták. A legmagasabb minősítést elérő versenyzők továbbjutottak a XV. Jubileumi „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny miskolci döntőjébe.

A kárpátaljai elődöntő eredményei:

SzámKategóriaNévElőadásMinősítésFelkészítő tanárIntézmény
1.népmeseSzücs KevinA csillagszemű juhászezüstBodnár AlexandraBeregszászi Kossuth Lajos Líceum
2.népmeseMondik DánielA talléros kalapkiemelt aranyDencs IldikóNagyberegi Dobrai Péter Középiskola
3.népdalHerceg AnnabellaDélkelet-dunántúli karikázó dallamokezüstValenytyir-Kurica VivienFertősalmási Gimnázium
4.népdalBíró ÁgnesSzilágysági énekekaranyKovács Erika és Kovács AbigélTulipán Tanoda
5.népdalBíró AndrásDunántúli énekekezüstKovács Erika és Kovács AbigélTulipán Tanoda
6.népdalBíró FerencMohácsi népdalokezüstKovács Erika és Kovács AbigélTulipán Tanoda
7.népdalTulipánfa ÉnekegyüttesNyírségi népdalokaranyKovács Erika és Kovács AbigélTulipán Tanoda
8.népdalTulipán ÉnekegyüttesNyírségi dallamokkiemelt aranyKovács ErikaTulipán Tanoda
9.népdalHangicsáló LegényekHajdúsági népdalokaranyKovács ErikaBorzsavári Tehetséggondozó Műhely
10.népdalHangicsáló ÉnekegyüttesPünkösdi énekekkiemelt aranyKovács ErikaBorzsavári Tehetséggondozó Műhely
11.néptáncBeregszászi Tulipán Néptáncegyüttes – Bíró Ferenc és Bíró ÁgnesViski lassú és friss csárdásezüstKopasz Vivien-KittiTulipán Tanoda
12.néptáncBeregszászi Tulipán Néptáncegyüttes – Popov Szabina és Punykó SzófiaBökönyi asszonycsárdásaranyKopasz Vivien-KittiTulipán Tanoda
13.néptáncPántlikaSárközi karikázó, cinege és friss táncokezüstIllár ViktóriaTulipán Tanoda
14.néptáncKovács Áron és Bírta EmíliaSzilágysági táncokaranyKovács ErikaTulipán Tanoda
15.néptáncNagyberegi Tulipán NéptáncegyüttesNyírségi táncokezüstKovács MónikaNagyberegi Tulipán Tanoda
16.néptáncKomáromi LeventeMagyarszenybenedeki vénes és pontozó táncokaranyOrosz PéterBeregszászi Rezeda Néptáncegyüttes
17.néptáncSzederinda NéptánccsoportSzilágysági táncokezüstKovács IstvánKárpátház ritmus- és hangműhely
18.népzeneGajdos LillaSzilágysági muzsikaaranyBotos BoglárkaTulipán Tanoda
19.népzeneMegyesi AnnaPünkösdi gyermekdalokezüstDancs MariannaTulipán Tanoda
20.népzeneSalánki Laptarózsa citera- és énekegyüttesZalai párosítókezüstCsehily MáriaSalánki Laptarózsa Folkműhely
21.népzeneSalánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes haladó csoportjaFejér megyei népdalokkiemelt aranyCsehily MáriaSalánki Laptarózsa Folkműhely
22.népzeneLengyel LeventeFelvidéki szlovák népdalokezüstKovács SándorBorzsavári Tehetséggondozó Műhely
23.népzeneNovicsenkó NatáliaDunántúli ugrós dallamokezüstHalász NikolettaTulipán Tanoda
24.népzeneRezedás Legények citeraegyüttesMoldvai népdalokaranySimon SaroltaBeregszászi Rezeda Folkműhely
25.népzeneNagy EmeseDunántúli népdalokezüstSarkadi AnitaTulipán Tanoda
26.népzeneTóth AlexandraVajdaszentiványi muzsikaezüstBotos BoglárkaTulipán Tanoda
27.népzeneJancsik FélixUzicko koloaranyKovács SándorBorzsavári Tehetséggondozó Műhely
28.népzeneOrosz JúliaSzilágysági muzsikaaranyKovács SándorBorzsavári Tehetséggondozó Műhely
29.népzenePupcsik IstvánSófalvi összeállításaranyKurindás SzilviaBeregszászi Rezeda Folkműhely
30.népzeneKosztyó DorkaSzatmári lassú és friss csárdás dallamokkiemelt aranyHalász NikolettaTulipán Tanoda

A versenyről készült további felvételek a Pro Cultura Subcarpathica Facebook-oldalán érhetők el.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Orbán Viktória
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