Fókuszban az ifjúsági néphagyomány Beregszászban
A Kallós 100 Emlékévhez kapcsolódóan a Borsodi Magyar Közösségek Mente Egyesület, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében valósult meg a XV. Jubileumi „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny kárpátaljai elődöntője június 16-án a Rákóczi Egyetem átriumában.
A tehetségkutató célja nemcsak a fiatal népművészeti tehetségek felkarolása, hanem a magyar népi kultúra értékeinek továbbadása is. A program szakmai vezetője és fővédnöke Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész.
A résztvevőket elsőként Rápóti-Fekete Mónika, a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte: hisz abban, hogy a program a gyermekeken keresztül erősíti a Kárpát-medence magyarságának kapcsolatait, emellett hangsúlyozta a néphagyományok megőrzésének fontosságát is.
Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke a kulturális örökség közösségformáló erejéről beszélt, valamint a különböző nemzeti kultúrák között kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. Köszöntőjét Füzesi Magda soraival zárta:
„Ez a föld bölcsőm és erődöm,
itt markolt kapát minden ősöm.
Új sarjak simítják a lábam,
itt van jussom borban, búzában.”
A versenyre két korcsoportban és négy kategóriában – népmese, népdal, népzene és néptánc – összesen harminckét produkció nevezett.
A fellépőket szakmailag elismert zsűri értékelte: Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész, a program szakmai vezetője és fővédnöke; Orosz Enikő, a Kárpátalja Tánegyüttes igazgatója, a Beregszászi Rezeda Folkműhely vezetője, valamint a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kulturális vezetője; továbbá Csoóri Zsófia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense.
A résztvevők oklevelet és ajándékcsomagot kaptak, a produkciókat pedig ezüst, arany és kiemelt arany minősítéssel jutalmazták. A legmagasabb minősítést elérő versenyzők továbbjutottak a XV. Jubileumi „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny miskolci döntőjébe.
A kárpátaljai elődöntő eredményei:
|Szám
|Kategória
|Név
|Előadás
|Minősítés
|Felkészítő tanár
|Intézmény
|1.
|népmese
|Szücs Kevin
|A csillagszemű juhász
|ezüst
|Bodnár Alexandra
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|2.
|népmese
|Mondik Dániel
|A talléros kalap
|kiemelt arany
|Dencs Ildikó
|Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola
|3.
|népdal
|Herceg Annabella
|Délkelet-dunántúli karikázó dallamok
|ezüst
|Valenytyir-Kurica Vivien
|Fertősalmási Gimnázium
|4.
|népdal
|Bíró Ágnes
|Szilágysági énekek
|arany
|Kovács Erika és Kovács Abigél
|Tulipán Tanoda
|5.
|népdal
|Bíró András
|Dunántúli énekek
|ezüst
|Kovács Erika és Kovács Abigél
|Tulipán Tanoda
|6.
|népdal
|Bíró Ferenc
|Mohácsi népdalok
|ezüst
|Kovács Erika és Kovács Abigél
|Tulipán Tanoda
|7.
|népdal
|Tulipánfa Énekegyüttes
|Nyírségi népdalok
|arany
|Kovács Erika és Kovács Abigél
|Tulipán Tanoda
|8.
|népdal
|Tulipán Énekegyüttes
|Nyírségi dallamok
|kiemelt arany
|Kovács Erika
|Tulipán Tanoda
|9.
|népdal
|Hangicsáló Legények
|Hajdúsági népdalok
|arany
|Kovács Erika
|Borzsavári Tehetséggondozó Műhely
|10.
|népdal
|Hangicsáló Énekegyüttes
|Pünkösdi énekek
|kiemelt arany
|Kovács Erika
|Borzsavári Tehetséggondozó Műhely
|11.
|néptánc
|Beregszászi Tulipán Néptáncegyüttes – Bíró Ferenc és Bíró Ágnes
|Viski lassú és friss csárdás
|ezüst
|Kopasz Vivien-Kitti
|Tulipán Tanoda
|12.
|néptánc
|Beregszászi Tulipán Néptáncegyüttes – Popov Szabina és Punykó Szófia
|Bökönyi asszonycsárdás
|arany
|Kopasz Vivien-Kitti
|Tulipán Tanoda
|13.
|néptánc
|Pántlika
|Sárközi karikázó, cinege és friss táncok
|ezüst
|Illár Viktória
|Tulipán Tanoda
|14.
|néptánc
|Kovács Áron és Bírta Emília
|Szilágysági táncok
|arany
|Kovács Erika
|Tulipán Tanoda
|15.
|néptánc
|Nagyberegi Tulipán Néptáncegyüttes
|Nyírségi táncok
|ezüst
|Kovács Mónika
|Nagyberegi Tulipán Tanoda
|16.
|néptánc
|Komáromi Levente
|Magyarszenybenedeki vénes és pontozó táncok
|arany
|Orosz Péter
|Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes
|17.
|néptánc
|Szederinda Néptánccsoport
|Szilágysági táncok
|ezüst
|Kovács István
|Kárpátház ritmus- és hangműhely
|18.
|népzene
|Gajdos Lilla
|Szilágysági muzsika
|arany
|Botos Boglárka
|Tulipán Tanoda
|19.
|népzene
|Megyesi Anna
|Pünkösdi gyermekdalok
|ezüst
|Dancs Marianna
|Tulipán Tanoda
|20.
|népzene
|Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes
|Zalai párosítók
|ezüst
|Csehily Mária
|Salánki Laptarózsa Folkműhely
|21.
|népzene
|Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes haladó csoportja
|Fejér megyei népdalok
|kiemelt arany
|Csehily Mária
|Salánki Laptarózsa Folkműhely
|22.
|népzene
|Lengyel Levente
|Felvidéki szlovák népdalok
|ezüst
|Kovács Sándor
|Borzsavári Tehetséggondozó Műhely
|23.
|népzene
|Novicsenkó Natália
|Dunántúli ugrós dallamok
|ezüst
|Halász Nikoletta
|Tulipán Tanoda
|24.
|népzene
|Rezedás Legények citeraegyüttes
|Moldvai népdalok
|arany
|Simon Sarolta
|Beregszászi Rezeda Folkműhely
|25.
|népzene
|Nagy Emese
|Dunántúli népdalok
|ezüst
|Sarkadi Anita
|Tulipán Tanoda
|26.
|népzene
|Tóth Alexandra
|Vajdaszentiványi muzsika
|ezüst
|Botos Boglárka
|Tulipán Tanoda
|27.
|népzene
|Jancsik Félix
|Uzicko kolo
|arany
|Kovács Sándor
|Borzsavári Tehetséggondozó Műhely
|28.
|népzene
|Orosz Júlia
|Szilágysági muzsika
|arany
|Kovács Sándor
|Borzsavári Tehetséggondozó Műhely
|29.
|népzene
|Pupcsik István
|Sófalvi összeállítás
|arany
|Kurindás Szilvia
|Beregszászi Rezeda Folkműhely
|30.
|népzene
|Kosztyó Dorka
|Szatmári lassú és friss csárdás dallamok
|kiemelt arany
|Halász Nikoletta
|Tulipán Tanoda
A versenyről készült további felvételek a Pro Cultura Subcarpathica Facebook-oldalán érhetők el.
Gratulálunk minden résztvevőnek!
Orbán Viktória
Kárpátalja.ma