Fókuszban az ifjúsági néphagyomány Beregszászban

A Kallós 100 Emlékévhez kapcsolódóan a Borsodi Magyar Közösségek Mente Egyesület, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében valósult meg a XV. Jubileumi „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny kárpátaljai elődöntője június 16-án a Rákóczi Egyetem átriumában.

A tehetségkutató célja nemcsak a fiatal népművészeti tehetségek felkarolása, hanem a magyar népi kultúra értékeinek továbbadása is. A program szakmai vezetője és fővédnöke Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész.

A résztvevőket elsőként Rápóti-Fekete Mónika, a Borsodi Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesület elnöke köszöntötte. Beszédében kiemelte: hisz abban, hogy a program a gyermekeken keresztül erősíti a Kárpát-medence magyarságának kapcsolatait, emellett hangsúlyozta a néphagyományok megőrzésének fontosságát is.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem és a Pro Cultura Subcarpathica elnöke a kulturális örökség közösségformáló erejéről beszélt, valamint a különböző nemzeti kultúrák között kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. Köszöntőjét Füzesi Magda soraival zárta:

„Ez a föld bölcsőm és erődöm,

itt markolt kapát minden ősöm.

Új sarjak simítják a lábam,

itt van jussom borban, búzában.”

A versenyre két korcsoportban és négy kategóriában – népmese, népdal, népzene és néptánc – összesen harminckét produkció nevezett.

A fellépőket szakmailag elismert zsűri értékelte: Sebestyén Márta, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, előadóművész, a program szakmai vezetője és fővédnöke; Orosz Enikő, a Kárpátalja Tánegyüttes igazgatója, a Beregszászi Rezeda Folkműhely vezetője, valamint a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kulturális vezetője; továbbá Csoóri Zsófia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem docense.

A résztvevők oklevelet és ajándékcsomagot kaptak, a produkciókat pedig ezüst, arany és kiemelt arany minősítéssel jutalmazták. A legmagasabb minősítést elérő versenyzők továbbjutottak a XV. Jubileumi „Dunán innen, Tiszán túl” Kárpát-medencei Ifjúsági Népművészeti Tehetségkutató Verseny miskolci döntőjébe.

A kárpátaljai elődöntő eredményei:

Szám Kategória Név Előadás Minősítés Felkészítő tanár Intézmény 1. népmese Szücs Kevin A csillagszemű juhász ezüst Bodnár Alexandra Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 2. népmese Mondik Dániel A talléros kalap kiemelt arany Dencs Ildikó Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 3. népdal Herceg Annabella Délkelet-dunántúli karikázó dallamok ezüst Valenytyir-Kurica Vivien Fertősalmási Gimnázium 4. népdal Bíró Ágnes Szilágysági énekek arany Kovács Erika és Kovács Abigél Tulipán Tanoda 5. népdal Bíró András Dunántúli énekek ezüst Kovács Erika és Kovács Abigél Tulipán Tanoda 6. népdal Bíró Ferenc Mohácsi népdalok ezüst Kovács Erika és Kovács Abigél Tulipán Tanoda 7. népdal Tulipánfa Énekegyüttes Nyírségi népdalok arany Kovács Erika és Kovács Abigél Tulipán Tanoda 8. népdal Tulipán Énekegyüttes Nyírségi dallamok kiemelt arany Kovács Erika Tulipán Tanoda 9. népdal Hangicsáló Legények Hajdúsági népdalok arany Kovács Erika Borzsavári Tehetséggondozó Műhely 10. népdal Hangicsáló Énekegyüttes Pünkösdi énekek kiemelt arany Kovács Erika Borzsavári Tehetséggondozó Műhely 11. néptánc Beregszászi Tulipán Néptáncegyüttes – Bíró Ferenc és Bíró Ágnes Viski lassú és friss csárdás ezüst Kopasz Vivien-Kitti Tulipán Tanoda 12. néptánc Beregszászi Tulipán Néptáncegyüttes – Popov Szabina és Punykó Szófia Bökönyi asszonycsárdás arany Kopasz Vivien-Kitti Tulipán Tanoda 13. néptánc Pántlika Sárközi karikázó, cinege és friss táncok ezüst Illár Viktória Tulipán Tanoda 14. néptánc Kovács Áron és Bírta Emília Szilágysági táncok arany Kovács Erika Tulipán Tanoda 15. néptánc Nagyberegi Tulipán Néptáncegyüttes Nyírségi táncok ezüst Kovács Mónika Nagyberegi Tulipán Tanoda 16. néptánc Komáromi Levente Magyarszenybenedeki vénes és pontozó táncok arany Orosz Péter Beregszászi Rezeda Néptáncegyüttes 17. néptánc Szederinda Néptánccsoport Szilágysági táncok ezüst Kovács István Kárpátház ritmus- és hangműhely 18. népzene Gajdos Lilla Szilágysági muzsika arany Botos Boglárka Tulipán Tanoda 19. népzene Megyesi Anna Pünkösdi gyermekdalok ezüst Dancs Marianna Tulipán Tanoda 20. népzene Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes Zalai párosítók ezüst Csehily Mária Salánki Laptarózsa Folkműhely 21. népzene Salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes haladó csoportja Fejér megyei népdalok kiemelt arany Csehily Mária Salánki Laptarózsa Folkműhely 22. népzene Lengyel Levente Felvidéki szlovák népdalok ezüst Kovács Sándor Borzsavári Tehetséggondozó Műhely 23. népzene Novicsenkó Natália Dunántúli ugrós dallamok ezüst Halász Nikoletta Tulipán Tanoda 24. népzene Rezedás Legények citeraegyüttes Moldvai népdalok arany Simon Sarolta Beregszászi Rezeda Folkműhely 25. népzene Nagy Emese Dunántúli népdalok ezüst Sarkadi Anita Tulipán Tanoda 26. népzene Tóth Alexandra Vajdaszentiványi muzsika ezüst Botos Boglárka Tulipán Tanoda 27. népzene Jancsik Félix Uzicko kolo arany Kovács Sándor Borzsavári Tehetséggondozó Műhely 28. népzene Orosz Júlia Szilágysági muzsika arany Kovács Sándor Borzsavári Tehetséggondozó Műhely 29. népzene Pupcsik István Sófalvi összeállítás arany Kurindás Szilvia Beregszászi Rezeda Folkműhely 30. népzene Kosztyó Dorka Szatmári lassú és friss csárdás dallamok kiemelt arany Halász Nikoletta Tulipán Tanoda

A versenyről készült további felvételek a Pro Cultura Subcarpathica érhetők el.

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Orbán Viktória

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