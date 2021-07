Program az egész családnak! – IX. KurucFeszt Tiszapéterfalván

Egy év kényszerpihenő után újra felcsendül a tárogatószó Tiszapéterfalván. A Pro Cultura Subcarpathica kilencedszer szervezi meg hagyományőrző fesztiválját július 18-án a helyi vidámparkban.



A program közép-európai idő szerint 13.00-kor kezdődik. A megnyitót követően kárpátaljai néptánccsoportok, népzenei együttesek veszik birtokukba a színpadot. Ezzel párhuzamosan ingyenes foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a kézművesek sátrainál. A legkisebbek is megtanulhatják többek között a gyertyasodrás, szövés, hímzés, nemezelés, dekupázs fortélyát. Lesz korongozás, pirogrráfia és népi gyermekjátékokkal is készülnek a szervezők. A Szelíd Lovasközpont harci bemutatót tart. Sátruk mellett íjászkodásra is lehetőség nyílik.



Az ízek és szolgáltatások utcájában finom ételeket és borokat kóstolhatnak. Természetesen a vidámparki attrakciók is igénybe vehetők.

A belépés ingyenes!