Újabb 1175 áldozat neve kerülhet fel a Szolyvai Emlékpark emléktábláira

Megkezdődött a Szolyvai Emlékpark kőtábláira felvésendő áldozatok kibővített névjegyzékének közzététele. Az összeállítást településenként, az egykori járási beosztás szerint teszik közzé, hogy az érintett családok és a kutatók ellenőrizhessék, illetve szükség esetén kiegészíthessék az adatokat.

A névjegyzék a Magyar Nemzeti Levéltár szovjet hadifogoly-adatbázisának feldolgozására épülő, több éve zajló kutatómunka eredménye. A kutatás során eddig mintegy másfél ezer új névvel bővült a Szovjetunióba elhurcolt, a GULAG- és GUPVI-táborokban elhunyt kárpátaljai áldozatok nyilvántartása.

A tervek szerint 2026. november 22-én, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) támogatásával közel harminc új emléktáblát avatnak fel a Szolyvai Emlékparkban. Az elkészült táblákra összesen 1175 áldozat neve kerül fel.

Az elsőként közzétett összeállítás a történelmi Bereg vármegye egykori településeinek pótlólagos veszteséglistáját tartalmazza. A névsorban internáltak, honvédek, munkaszolgálatosok, valamint politikai represszió áldozatai szerepelnek többek között Beregszász, Bátyú, Badaló, Bene, Beregdéda, Gát, Nagybereg, Mezőkaszony, Mezővári, Nagymuzsaly, Salánk és számos más beregvidéki település vonatkozásában.

A második körben az egykori Ugocsa vármegye, illetve a történelmi Nagyszőlősi járás településeinek pótlólagos veszteséglistáját tették közzé. A névsor olyan települések áldozatait tartalmazza, mint Nagyszőlős, Salánk, Tiszaújlak, Verbőc, Királyháza, Nevetlenfalu, Tiszapéterfalva, Nagypalád és több más ugocsai település.

A kutatók kérik az érintettek és a hozzátartozók segítségét a névjegyzék pontosításában. Amennyiben bárki észrevétellel, kiegészítéssel vagy javítással rendelkezik a közzétett adatokkal kapcsolatban, azt örömmel fogadják a végleges névsor elkészítése érdekében.

A kutatás részletes eredményei és a kibővített adatbázis a Iustitia Gulág- és Gupvikutatató Intézet honlapján érhetők el: https://gulagintezet.hu/.

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