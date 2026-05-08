Virtuálisan bejárható Jókai Mór svábhegyi kertje 

Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg: az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író svábhegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója.

Az OSZK csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a Jókai gazda kertje című projekt nemcsak az irodalomtörténeti emlékezetet gazdagítja, hanem a XIX. századi kertkultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál.

Mint írták,

Jókai Mór szenvedélyes kertész is volt és a projekt az írónak ezt a kevésbé ismert oldalát idézi meg az OSZK és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtár és Információs Központ Kézirattárában őrzött növénylisták, valamint korabeli írott és képi források alapján.

A kutatás eredményeit interaktív ismeretterjesztő honlap és egy látványos, háromdimenziós tájrekonstrukció teszi hozzáférhetővé – tették hozzá.

A tájékoztatás szerint a https://jokaikert.oszk.hu weboldalon a látogatók játékos és informatív módon fedezhetik fel a svábhegyi kert egykori világát. A kezdőoldalon megjelenő rekonstruált kertrészek fekete-fehér növényei kattintásra színesednek ki, miközben egy haladásjelző segíti a kert, a villa és a présház bejárását.

A honlap külön menüpontban teszi lehetővé a kert mai és történeti térképeinek összevetését a rekonstrukcióval, így a felhasználók több nézőpontból is áttekinthetik a terület átalakulását, különböző méretű kijelzőkön egységes élményt biztosítva.

A digitális tartalom nemcsak a kert egyes részeit és a két főépületet mutatja be, hanem Jókai saját listái alapján negyvenkét növény kulturális, gazdasági és művészeti jelentőségét is feltárja. Az oldalon az író kertészeti tanácsai és irodalmi műveinek kapcsolódó részletei is helyet kapnak, így a növények történeti és kulturális összefüggéseikben válnak értelmezhetővé.

A projekt egyik leglátványosabb eleme a Pazirik Studio által készített 3D-s történeti tájrekonstrukció, amely a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménnyel szoros szakmai együttműködésben jött létre – emelték ki, hangsúlyozva, hogy a térmodell korabeli terepviszonyok és források alapján mutatja be a svábhegyi birtok világát: megjeleníti a villa épületét, a gazdasági létesítményeket, a kert hangulatát, a rekonstrukció segítségével pedig a látogatók otthonról is felfedezhetik Jókai egykori kertjét.

A digitális fejlesztések nem maradnak kizárólag az online térben: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén, Budapest XII. kerületében, a Költő utca 21. szám alatt található Jókai-kertben QR-kódos táblák segítségével a helyszínen is elérhetővé válnak. Ennek köszönhetően a látogatók tematikus sétákon a mai tájban járva ismerhetik meg a történeti kert virtuális rétegeit – hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint a virtuális történeti kertrekonstrukcióhoz programsorozat is kapcsolódik, amely szombaton, a madarak és fák napján a nemzeti könyvtár által összeállított vezetett sétával veszi kezdetét a svábhegyi kertben.

Mint írták, a kezdeményezés a családokat is megszólítja: a Mit üzensz a madárkával? című esemény részeként játékos irodalmi programmal várják a gyerekeket, miközben a Jókai-kert internetes szolgáltatás bemutatása mellett a látogatók ingyenesen iratkozhatnak be a nemzeti könyvtárba.

Május 19-én a Barabás-villa ad otthont a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és a nemzeti könyvtár kiadásában megjelenő „Édes szép zöld fáim”. Jókai Mór a Svábhegyen című kötet bemutatójának, amely az író svábhegyi életét és kertészeti tevékenységét dolgozza fel.

Az ismeretterjesztő honlap és a hozzá kapcsolódó virtuális történeti kertrekonstrukció bemutatójára május 21-én kerül sor a Jókai-kertben, ahol szakmai előadások és 3D-s animáció vetítése várja az érdeklődőket. A programsorozat június 16-án az OSZK Széchényi-könyvestek – új könyvekről a nemzet könyvtárában című rendezvénye részeként kerekasztal-beszélgetéssel zárul – áll az összegzésben.

MTI