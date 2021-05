Ma lenne 81 éves Pécsi Ildikó

Ma ünnepelné 81. születésnapját Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész. Sikerekben gazdag pályafutása során számtalan arcát mutatta meg nekünk.

Pécsi Ildikó Polgáron született 1940. május 21-én, így ma lenne 81 éves. Már kicsi korában átjárt a közeli boltba, és mindig egy kis csokoládéval ért haza. A szatócsüzletben ugyanis értékelték, ahogy nagy átéléssel mesét mond.

Először apácának készült, de hamar rájött, hogy inkább színésznő szeretne lenni. Édesanyja elmesélte neki, hogy amikor fiatal volt, akkor tudta, hogy egyszer majd lesz egy Ildikó nevű lánya, aki színésznő lesz. Ezért támogatta is a gyermekét a pályaválasztásban, de mégis arra kérte, hogy ne csak a színművészetire jelentkezzen. Felvételizett a debreceni orvostudományi karra is, oda is felvették, de mivel elsőre bejutott a színművészetire, ezért számára egyértelmű volt, mit választ. Már a felvételinél felfigyeltek különleges szépségére.

Még szinte el sem végezte a főiskolát, máris megtalálta az a szerep, ami országos népszerűséget és ismertséget hozott neki: mindössze 22 évesen játszatta el Noémit, Jókai Mór Aranyember című regényének adaptációjában. A filmet 1962 nyarán forgatták, a bemutató decemberben volt. Ez volt az első színes, szélesvásznú magyar film. A kamerákat Svédországból kölcsönözték a forgatáshoz. A mozi végül óriási sikert aratott, és egy csapásra a korszak sztárjává tette Pécsi Ildikót, akiért minden férfi rajongott. Köztük volt Szűcs Lajos, aki egy anekdota szerint a filmben látta először Pécsi Ildikót, és akkor határozta el, hogy egyszer feleségül veszi.

A színésznő és az akkor Dorogon játszó labdarúgó Pécsett találkozott először 1963-ban. Szűcs az utcán látta meg Az aranyember Noémijét, és egyszerűen nem tudta levenni róla a szemét. Első randevújuk egy kávézóban volt és nem mondhatni, hogy valami jól sikerült. Pécsi Ildikó ugyanis odament a rá várakozó Szűcshöz és csak annyit mondott: „Már megbocsásson, de én focistákkal nem randizom”, majd otthagyta. Később Szűcs a Fradihoz, Pécsi Ildikó a budapesti Vígszínházhoz szerződött, így mindketten a fővárosban éltek. Itt újra találkoztak az Olimpia presszóban, ahol a focista ismét randevút kért a gyönyörű színésznőtől. Ekkor május volt, de Pécsi szemtelenül azt mondta, hogy majd szilveszterkor talán találkozhatnak.

A lovagias Szűcs ezt az időt is kivárta, és az első táncuk után megkérte Pécsi Ildikó kezét. Az esküvőre 1969. január 4-én került sor – hat évvel azután, hogy Szűcs először megpillantotta szerelmét. A hosszú várakozást még hosszabb házasság követte, Szűcs Lajos és Pécsi Ildikó a korábbi labdarúgó tavalyi haláláig szeretetben éltek, a színésznő pedig férje elvesztése után néhány hónappal szintén eltávozott. Kapcsolatuk elején egy jós azt jövendölte Pécsi Ildikónak, hogy soha többet nem él majd a labdarúgó nélkül, aki haláláig vele lesz.

Az Aranyember mozisikere után 1963-ban egy újabb siker, ezúttal egy tévésorozat következett, szerepet kapott ugyanis A Tenkes kapitánya című „többrészes ifjúsági kalandfilmben”, ahogy akkoriban nevezték. Ezután sorra kapta az újabbnál újabb felkéréseket, és a fiatal színésznő mindent elkövetett, hogy tökélesen alakítsa szerepeit.

Sikerei a 70-80-as években is folytatódtak. Az Aranyember Noémije mellett sokaknak valószínűleg az Indul a bakterház Csámpás Rozikajént maradt örökre emlékezetes. A két karakter különbözősége is mutatja Pécsi Ildikó kiválóságát.

1976-ban egy rövid kecskeméti kitérő után újra Budapestre szerződött, a Radnóti Színházhoz. A társulatnak 1985-ig volt a tagja. Ezekben az években is töretlen volt népszerűsége, a színházi szerepek mellett rengeteg filmben kapott lehetőséget, ahol a legnagyobb sztárokkal együtt játszott.

1985-ben a fővárosi Népszínházhoz (későbbi Budapesti Kamaraszínház) szerződött. Erre az időszakra esik az 1987-ben kezdődött Linda című sorozat, ahol Tombacher Klára szerepében csalt mosolyt a nézők arcára.

Pécsi Ildikót pályafutása során nemcsak a közönség szerette, de számos díjban és kitüntetésben részesült. A teljesség igénye nélkül: Jászai Mari-díj (1976), Magyarország Érdemes Művésze díj (1980), Magyarország Kiváló Művésze díj (1987), Déryné-díj (1993). 2006-ban a Magyar Érdemrend középkeresztjét, egy évvel később a Kossuth-díjat is megkapta.

Pécsi Ildikó 2020. december 5-én hunyt el.

Forrás: hirado.hu