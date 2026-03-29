Ma lenne 83 éves Vangelis

Március 29-én töltötte volna be 83. életévét a híres görög zeneszerző, Vangelis.

Evangelos Odysseas Papathanassiou 1943-ban született a görögországi Vóloszon. Már hatévesen komponálni kezdett. Autodidakta módon tanult meg zongorázni, és bár járt zeneiskolába, sohasem sajátította el tökéletesen a kottaolvasást.

Athénban a Képzőművészeti Akadémián volt hallgató, ahol festészetet tanult. A festés élete végéig hobbija maradt, képei kiállításokra is elkerültek.

Húszévesen alapította meg első együttesét, a Formynxet. Az öttagú együttes hamar országos hírnevet szerzett, bár csupán 3 évig állt fenn. Ezután Vangelis zenét szerzett és stúdiókban tevékenykedett.

Aphrodite’s Child nevű együttesét 1967-ben alapította meg Demis Roussosszal és Loucas Siderasszal. A formáció Londonban, majd Párizsban dolgozott, utóbbi helyszínen épp a ’68-as diáklázadások idején. Első lemezüket, a Rain and Tearst nagy lelkesedéssel fogadta a közönség, négy év alatt húszmillió korong kelt el belőle. Az 1972-ben megjelent 666dupla koncertalbumuk volt a legsikeresebb. Ennek ellenére a trió mégis felbomlott.

Vangelis a francia fővárosban maradt, és filmzenéket komponált. Itt születtek az olyan híres zenéi, mint a L’Apocalypse des Animaux, a La Fete Sauvage, vagy az Antarctica és az Opera sauvage. Első szólólemezére 1973-ig kellett várni.

A Tűzkerék című filmnek köszönhetően lett világhírű. Művéért 1981-ben az Oscar-díjátadón a legjobb filmzene díját kapta meg.

A zeneszerző olyan filmklasszisok zenéjét szerezte, mint az 1982-es Szárnyas fejvadász, az 1992-es 1492 – A Paradicsom meghódítása vagy a 2004-es Nagy Sándor, a hódító című alkotások.

A Mythodia albuma 2001-ben a NASA egyik Mars-missziójának a himnusza lett. 2002-ben a FIFA labdarúgó-világbajnokság himnuszát is ő szerezte.

Odyssey – The Definitive Collection címen 2003-ban megjelent albuma harmincévnyi munkájának termését foglalta össze.

Több kitüntetést is kapott: Franciaországban Becsületrend lovagranggal, Görögországban pedig tiszteletbeli doktori címmel tüntették ki.

A népszerű komponista 2022. május 17-én hunyt el Párizsban.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Martyn Goddard/Alamy