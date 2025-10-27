Ma van az ukrán írásbeliség és nyelv napja

2023 óta október 27-én ünneplik az ukrán írásbeliség és nyelv napját Ukrajnában.

Az ünnepnapot Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben tette át erre a napra. Korábban november 9-én tartották meg.

Az ukrán írásbeliség és nyelv napját 1997-ben Leonyid Kucsma korábbi elnök rendelte el. Zelenszkij azért változtatta meg az időpontot, mert az ukrán ortodox egyház áttért a Gergely-naptár használatára az ünnepek terén, így ez az ünnep is korábbra datálódott.

