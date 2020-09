Megnyitotta 74. zenei évadát a Kárpátaljai Megyei Filharmónia szimfonikus zenekara

Az NB II-es Debreceni VSC hétfőig hivatalosan is bejelentheti Dzsudzsák Balázs leigazolását, aki feljutás esetén az NB I-re is marad nevelőegyesületénél. A Bajnokok Ligája csoportkörébe jutásért harcoló Ferencvárosi TC komoly igazolást jelentett be péntek este, miszerint az 58-szoros szlovák válogatott Robert Mak zöld-fehérben folytatja. Mint ismert, a 108-szoros magyar válogatott Dzsudzsák...