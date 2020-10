Tárcajegyzet: Eljöttek a…

…nemszeretem napok. Csökken a napsütéses napok száma, egyre több a felhő, és gyakori a csapadék. Egyelőre csak eső formájában. Vajon idén fehér lesz a karácsony? De ne szaladjunk ennyire előre. A jelenlegi időszak is izgalmas tud lenni, ha az ember elég figyelmes, és nem hagyja, hogy ez a borongós időjárás rátelepedjen a saját hangulatára. Persze jó úgymond bekuckózni, és az ablak mögül egy plédbe burkolózva figyelni kifelé, és halkan azon keseregni, hogy vége a nyárnak, ennek a szeretett évszaknak, ami annyi szépet tartogatott idén is, bár kevesebb tengerpart, nagyutazás, külföldi út volt benne, gondolom, mindannyiunknak. Ősz van. Minden jellemzőjével együtt. Ilyenkor felkészülünk a télre, kicsit elsiratjuk a fákat a leveleikkel együtt, kerülgetjük a pocsolyákat, és egyre több ruhát veszünk fel, nehogy megfázzunk, mert a változó évszakok egyik nemszeretem jellemzője a megfázásra való hajlam. Na de izgalmakat ígértem. Olvasni, olvasni és olvasni. Bizonyára mindenkinek van egy könyv, talán több is otthon a polcon, aminek az elolvasását húzza-halasztja. Elő vele, és kezdődhet az utazás, valaki más, mások életébe, hogy lehetőségünk legyen elhagyni ezeket a nemszeretem napokat!

U.i.: A Föld déli féltekéjén most tavaszias idő van. Esetleg vigasztalódjanak ezzel.

Erbé

Kárpátalja.ma