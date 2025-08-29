Harkiv megyéből érkezett gyermekeknek adott koncertet a Tulipán Tanoda

Harkivi gyermekeknek adtak jótékonysági koncertet a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatói és növendékei 2025. augusztus 28-án Jevcsák Judit, a Tisza ETT szervezet igazgatóhelyettesének meghívására. A helyszínt a Helikon Hotel biztosította.

A Tulipán Tanoda oktatói és növendékei furulyán, harmonikán, hegedűn és szaxofonon adtak elő zenei műveket, Halász Nikoletta, Sarkadi Anita, Holozsi Imre és Halász Bertalan oktatók vezetésével. Többek között dobronyi lassú és friss csárdást, dunántúli ugróst, moldvai táncdallamokat, dunántúli népdalokat, viski lassú és friss csárdást hallhattunk előadásukban. Ugrós táncot adtak elő Danka Gabriella növendékei.

A programot egy vidám táncház zárta, melyet Szilágyi László és Szilágyiné Tóth Gabriella vezetett.

A Tulipán Tanoda nagyon örül annak, hogy egy kis meghittséget és örömöt tudott csempészni a Harkivból érkezett gyermekek szívébe, akik közvetlen közelről élik meg a háború borzalmait.

A rendezvény a Tisza ETT szervezésében valósult meg, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával.

Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola