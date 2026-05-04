Versíró- és fotópályázat eredményeit hirdették ki Beregszászban

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület és az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ által meghirdetett anyák napi fotó- és versíró pályázat bemutatóját és eredményhirdetését tartották május 2-án Beregszászban.

Az Ortutay-központban megtartott rendezvény előzménye az a pályázat volt, melyet azzal a céllal indított a két szervezet, hogy anyák napjához közeledve egy-egy fotóval és saját költésű verssel méltassák a nevezők az édesanyákat, nagymamákat és keresztanyákat.

Számos kárpátaljai településről, továbbá az anyaországból is küldtek be fényképeket és verseket, melyeket szombat délelőtt mutattak be az érdeklődőknek.

A megjelenteket Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja és az Ortutay-központ nevében Marosi István áldozópap köszöntötte.

Az alkalom ünnepi hangulatát a salánki Laptarózsa citera- és énekegyüttes fellépése emelte, akik népdalokat és anyák napi énekeket adtak elő. A hagyományőrző csoport 2023-ban alakult, vezetőjük Csehily Mária zenetanár.

A gyermekek előadása után a verseket elbíráló Marcsák Gergely kárpátaljai költő szólt a résztvevőkhöz. Felesége, Shrek Tímea író – aki szintén részt vett a zsűrizésben – nevében is gratulált a versíróknak. Ezután magáról az anyaságról és annak a művészetekben betöltött szerepéről beszélt a beregszászi költő:

„Nincs kétségem afelől, hogy a világon az emberek közötti legszorosabb és leghevesebb érzelmi kötelék az édesanya és gyermeke között alakulhat ki. Az anyák önzetlen gondoskodása és maga a fiziológiai tény, hogy az ő testükből való a test, amiben a mi lelkünk lakozik, az egyik legcsodálatraméltóbb részlete a teremtésnek. Márpedig, ha valami ennyire tiszta, szép és szent a sokszor csúnya és erkölcstelen világban, akkor úgy helyes, ha megörökítjük. Ebben van szerepe a művészeteknek. A képzőművészet – szobrászat, festészet – egyik legrégebbi és legnagyobb hatású témáját, a piétát is az anyai szeretet hatja át. És ebben van szerepe a költészetnek, a versírásnak, amibe a pályázók szintén belekóstoltak.”

Végül értékelte a pályaműveket:

„Az érzelmek és nézőpontok palettája sokszínű volt, amit nagyon szerettem. Egyesek köszönetet mondtak az anyukájuknak, és leírták, mennyit fáradozik értük. Egyesek átértékelték magukban az anyaság szerepét, miután maguk is szülővé váltak, és ez késztette őket értékes gondolatok lejegyzésére. Mások elegendő lelki erőt gyűjtöttek, hogy felismerjék, milyen tragikus, ha az embernek nélkülöznie kell az anyai szeretetet, és ez a zaklatottság fogalmazott bennük értékes gondolatokat. Megint mások sajnos meg is tapasztalták, hogy milyen ez az állapot. A legmélyebb érzelmek, a leglíraibb kifejezésmód őket jellemezte.”

A továbbiakban az eredmények kihirdetése következett.

A szervezők elmondták, hogy 21 fotót láthatnak kiállítva az Ortutay-központban, ezek többsége 1950 és 1980 között készült. Ezek a képek meghitt családi pillanatokat örökítenek meg. Ám sokkal többet jelentenek ezek egy-egy felvételnél. Valójában olyan kötelékeket, érzelmi mélységeket tesznek láthatóvá, amelyek kézzel megfoghatatlanok, szemmel nem láthatóak.

A beküldött képek alapján az alábbi eredmény született:

Első lett a beregdédai Déda 750 csoport, második helyezést ért a salánki László Dávid, harmadik helyezett lett Kovács Hanna Nagybégányból. Különdíjban részesült Bereczky Veronika Csapról.

A pályázat másik eleme a versírásról szólt. Huszan vállalkoztak erre az igazán nehéz feladatra. A zsűri két kategóriában – gyermekek és felnőttek – értékelte a beküldött alkotásokat.

A gyermekek közül első helyezést ért el Maceda Enikő Nagymuzsalyból, második lett Dóka Levente Gátról, a harmadik helyet szerezte meg a palágykomoróci Gerék Fanni. Különdíjban részesült a beregszászi Gál Csenge.

A felnőtt kategóriában az aklihegyi Elek Irénke verse tetszett legjobban a zsűrinek, második lett a csongrádi Nagypál B. Rebeka, harmadik helyezést ért el Vörös Luca Mélykútról. Különdíjat kapott a budapesti Molnár Vivien.

A nyertesek és valamennyi nevező emléklapot és ajándékot kapott.

A jelenlévők előtt a 10 éves Gál Csenge olvasta fel saját költeményét, melyet az azédesanyjáról írt.

A szervezők a versekből egy kis füzetet állítottak össze, melyet bárki elolvashat. A fotók pedig május 17-ig tekinthetők meg az Ortutay-központban.

A rendezvény a Laptarózsa együttes előadásával zárult.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma