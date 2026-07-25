Baka István: Prédikátor-ének

Ím, két lélegzetvételed

között a csend vagyunk, Uram!

Sorsunkká dermed némaságod –

fordítsd ránk kegyelmed, ha van!

A meggyötört arcú vizeknek

is kín, ha kiürült egek

tükrei csak. Ezt lássuk eztán

óvó tekinteted helyett?

Mint félig béna nyelv, sajogva

forgunk az éj szájüregében,

még motyogunk, kemény fogakba

ütközve, túl minden reményen.

Tárgyakká hűlnek a szavak

és tömlöcfalakká a tárgyak,

és szétszór közönyöd alatt

bennünket s elfelejt e század.

Forrás: MEK, Baka István művei

Nyitókép: bakaistvan.hu

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