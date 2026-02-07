Farkas Árpád: Magyarország

Mert kebledre betegen mentem,

s találtalak még betegebben,

megvirradt lázban égő orcád,

óvlak hát, kicsiny Magyarország.

Mennyi bigottság, s mennyi átkot

ont abroszodra külkocsmátok,

hol lumpol, rabol, vagy csak szájt tát

csökött néped, kis Magyarország.

A nagy Söntésben sokan állnak,

s tán szíved sorsán muzsikálnak,

de ginre, koncra les a zsebrák,

szánlak, ó, kicsiny Magyarország.

S kik éldelnek csak csirkelábon,

azok lesik, fönn merre álom-

kószál a jövő-menő jószág.

Gyötörlek, árva Magyarország.

Ha éhes voltam, ennem adtál,

ha fáztam, kínnal betakartál,

de takarómat elloptátok,

s majdnem e kis Magyarországot.

Erdélyi volnék, malomkő van

nyakamban, úszni így tanultam,

s világtengeren vérem átráng

véled, te tutaj-Magyarország.

Forrás: DIA

Nyitókép: mma.hu/Török Máté