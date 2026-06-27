Fodor András: A kezed

Összehasonlítottuk,

sokkal kisebb a te kezed.

Azért nem nőttek nagyobbra talán

ujjaid, hogy tenyerem fészkén

melegedőn megférjenek.

Látom leveleidből,

ahogy a betűket fonod:

nyitott füzérekből felém

száll minden ékezet, engem

fog minden megtartó horog.

Tenyered csontocskáit

érzem, amint simítják arcomat.

A halánték járomszögére hullva,

megérintve az áll ívét,

beszédes lesz az érdes rajzolat.

És látom, újra látom

búcsuzva intő kezedet.

Repeső szárnyak öröme, kínja

örök igéret hullámlebegése

a szakadó tér pusztái felett.

Forrás: DIA

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →