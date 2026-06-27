Fodor András: A kezed
Összehasonlítottuk,
sokkal kisebb a te kezed.
Azért nem nőttek nagyobbra talán
ujjaid, hogy tenyerem fészkén
melegedőn megférjenek.
Látom leveleidből,
ahogy a betűket fonod:
nyitott füzérekből felém
száll minden ékezet, engem
fog minden megtartó horog.
Tenyered csontocskáit
érzem, amint simítják arcomat.
A halánték járomszögére hullva,
megérintve az áll ívét,
beszédes lesz az érdes rajzolat.
És látom, újra látom
búcsuzva intő kezedet.
Repeső szárnyak öröme, kínja
örök igéret hullámlebegése
a szakadó tér pusztái felett.
Forrás: DIA
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