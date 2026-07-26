Füst Milán: A magyarokhoz

Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok

S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás

Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:

Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar.

Révület fog el, ha rágondolok is.

Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott

E nemes-szép alakzat… Rossz idők futottak el feletted,

Megbontott a téli gond és romlásodat hozta, megtapodtak,

Megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték,

Áradás szennyével borították be kertjeid, vad vízi szörnyek ették virágaid , — majd a vad burjánzás

Mindent ellepett utána, — oly termés volt ez a térségeken emberek!

Hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kelle szöknie…

De légy türelmes, — szólok hozzád, — vedd a Libanon

Ős cédrusát, e háromezeréves szűzet, — rá hivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre.

Tekintsd őt, — türelmes pártájával hajladoz a szélben, nem jajong,

De bölcsen hallgat s vár, amíg a negyedik nagy évezredben

Kibonthatja gyümölcsét a nagyvilág elé. S tán ez a sorsod itt.

Ki fénnyel sötétséget oszlat, holtat ejt s élőt emel,

Borúlatodra majdan rátekint. Halld meg szavam!

Én prófétáktól származom.

Forrás: DIA

Nyitókép: Fortepan/Hunyady József

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