Károlyi Amy: Az igazi
Anyát kerestél minden nőben,
aki előre megbocsát,
ki reggel fehér kenyered,
és este meleg vacsorád.
Ki ágyad lakta, ki a lelked.
Egyik okos volt, másik szép volt,
minden nő egyben nem lehet.
Az egyik tigris, a másik őz volt.
Az igazi mindig hiányzott,
a biztos-kezű és szelíd,
ki szivedből mint tüskét húzza
nagy kínoknak a késeit.
Forrás: visegradliterature.net
Nyitókép: Fortepan/Németh László Társaság
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