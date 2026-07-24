Károlyi Amy: Az igazi

Anyát kerestél minden nőben,

aki előre megbocsát,

ki reggel fehér kenyered,

és este meleg vacsorád.

Ki ágyad lakta, ki a lelked.

Egyik okos volt, másik szép volt,

minden nő egyben nem lehet.

Az egyik tigris, a másik őz volt.

Az igazi mindig hiányzott,

a biztos-kezű és szelíd,

ki szivedből mint tüskét húzza

nagy kínoknak a késeit.

Forrás: visegradliterature.net

Nyitókép: Fortepan/Németh László Társaság

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